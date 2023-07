Avaringil Pereziga võidelnud Verstappen oli sprindisõidu parim

Verstappenil oli 24-ringilisel kihutamisel kasutada parim stardipositsioon, aga Perez jõudis esimesse kurvi esimesena ja oli järgneval lõigul surumas tiimikaaslast murule. Teises kurvis andis mehhiklane Verstappenile liidrikoha siiski tagasi.

"Hea sõit. Ainutl esimesest kurvist väljumine - see ei olnud väga tore. Sellest võinuks tulla suur teelt kõrvalejuhtimine. Me peame sellest rääkima. Nii ei ole okei," sõnas Verstappen finiši järel võistkonna raadiosse.

Pärast sõitu näitasid kaamerad Red Bulli mehi olukorda arutamas ja tundub, et jõuti üksmeelele. "Ma arvan, et Max oli vihane, kuidas läksin teise kurvi. Ma ei näinud teda. Esimene kurv ei möödunud hästi ja üritasin kohta kaitsta," sõnas mehhiklane.

"Kui sain aru, kus ta on, siis avasin ukse ja andsin koha teises kurvis tagasi. Aga kõik on korras, rääkisime asjad sirgeks."

