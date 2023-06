Eesti golfimängija tegi Inglismaal ajalugu

Eesti golfimängija Richard Teder jõudis Inglismaal Liverpoolis toimuval The Amateur Championshipil esimese eestlasena 32 parema hulka.

Teder alistas kolmapäeval kogenud inglase Charlie Crocketti 2:1, kes mängis hommikul esimeses ringis auti Ralf Johan Kivi. Neljapäeval läheb Teder vastamisi hetkel Euroopa parimaks amatöörgolfariks peetava John Goughiga. Mullu poolfinaali jõudnud Gough sai 64 parema seas 2:1 jagu valitsevast Šotimaa amatööride meistrist Oliver Mukherjeest.

Teisipäeval lõppenud turniiri löögimängu osas saavutas Teder teise koha. Lisaks talle pääsesid match play faasi veel kolm eestlast. Ralf Johan Kivi ja Kevin Christopher Jegers langesid esimeses ringis konkurentsist ning otse teise ringi pääsenud Markus Varjun piirdus samuti ühe matšiga.

The Amateur Championshipi näol on tegemist amatöörgolfi ühega kahest suurimast võistlusest koos U.S. Amateur Championshipiga. Sellel nädalal peetava turniiri võitja saab endale pääsme tänavustele Briti lahtistele meistrivõistlustele ning ka järgmise aasta Mastersile ja USA lahtistele meistrivõistlustele.