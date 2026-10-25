Rakveres toimus esinduslik noorte maadlusturniir

Rakvere spordihallis toimunud noorte maadlusturniir tõi kohale peaaegu 600 maadlejat 27 riigist. Võistlus oli pühendatud Georg Lurichi 150. sünniaastapäevale. Kõrgetasemelise turniiri korraldamiseks oli vaja kokku saada üle 110 000 euro.

Selleks finantsi kokkusaamine võtab aega ikka terve aasta," lausus võistluse peakorraldaja Marger Pormann ERR-ile. "Ma helistan läbi kõik keda tean, õnneks on meil väga palju endiseid maadlejaid, kes on väga kõrgetel kohtadel. Nad tulevad ikka appi ja toetavad seda võistlust, sest näevad, et see on väärt võistlus."

Eesti U-15 ja U-17 koondise peatreener Kristjan Press lisas: "Meie poistele on hea, et sellel võistlusel on hästi palju maadlejaid Kesk-Aasiast ja Gruusiast ehk väga tugevatest maaldusriikidest. Et nad üldse näeksid, kuidas maadeldakse. Ja oluline on hoida kätt pulsil, et aru saada, kui palju liikuvam seal maadlus, eriti kergetes kaaludes, on."

Kevadel Euroopa meistrivõistlustel U-15 vanuseklassis hõbemedali saanud 13-aastane Daniel Samuel suutis Rakveres oma kategoorias võistluse võita. "Kindlasti peab olema ka vaimselt tugev," ütles ta. "Kui oled jõuliselt tugev, aga vaimselt ei ole, siis sul ka ei ole mitte midagi. Isa kogu aeg toetab ja ema toetab ning kogu pere toetab, nii on alati hea tunne võistelda."

Daniel Samuel oli rahul, et kodumaal nii hea tasemega võistlusi korraldatakse. "Mulle see väga meeldib. Kodus kodupubliku ees on hästi tore võistelda. Välismaale lennukiga lennates väsitab ära. Eestis on oma rahvas ning palju tugevam tunne on olla vaimselt ja füüsiliselt."

Sellised võistlused näitavad Pressi sõnul hästi, et lisaks püstimaadlusele tuleb juba nooruses palju tegeleda treeningutel maasmaadlusega. "Täiskasvanutes läheb maadlus väga kinni ja seal hakkabki väga suur osakaal olema maasmaadlusel. Ja seal meil tegelikult juunioride kandis tekib probleem."

"Kui sa noorteklassis võid püstimaadusega päris kaugele purjetada, siis juunioride klassis tuleb natuke juba sein ette," lausus ta. "Lisaks maadluse aeg muutub ja see eeldab väga suurt treeningmahu hüpet. Siis ongi see kannatamise koht ja prioriteetide küsimus."

Treenerite sõnul on noored aina rohkem leidmas teed Kreeka-Rooma maadluse juurde. "Praegu on Kreeka-Rooma noortemaadlus meil väga heal tasemel. Noori tuleb palju peale, usun, et kui Nabi lõpetab, on talle järglased olemas, sest süsteem on paigas," usub Pormann.

Kuigi pühapäeval sai võistlus läbi, jäävad paljud maadlejad veel Rakveresse. Järgmisel nädalal toimub seal suur koolivaheaja treeninglaager.