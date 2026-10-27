KUULA | "Võimla" küsib: kas treenerivahetus võrkpallikoondises on õige?
Teisipäeval oli Vikerraadios spordiarutelusaade "Võimla". Stuudios võtsid kohad sisse Kristjan Kalkun, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.
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Tallinnasse plaanitava olümpianõuetele vastava ujula projekti tabas järjekordne tagasilöök. Kas ujula jääbki unistuseks?
Internetikelmuses süüdistatava Kerr Kriisa advokaadid jagasid selgitusi. Mida me teada saime?
Juttu tuleb ka kodusest jäähokist, mäesuusatamise MK-hooaja algusest ja maadluse maailmameistrivõistlustest.
Toimetaja: ERR Sport