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KUULA | "Võimla" küsib: kas treenerivahetus võrkpallikoondises on õige?

Varia
Foto: Laura Raudnagel/ERR
Varia

Teisipäeval oli Vikerraadios spordiarutelusaade "Võimla". Stuudios võtsid kohad sisse Kristjan Kalkun, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.

Alar Rikbergilt võttis võrkpallikoondise peatreeneritöö üle Rainer Vassiljev. Miks ei saanud Alar Rikberg võimalust koondisega MM-ile sõita?

Tallinnasse plaanitava olümpianõuetele vastava ujula projekti tabas järjekordne tagasilöök. Kas ujula jääbki unistuseks?

Internetikelmuses süüdistatava Kerr Kriisa advokaadid jagasid selgitusi. Mida me teada saime?

Juttu tuleb ka kodusest jäähokist, mäesuusatamise MK-hooaja algusest ja maadluse maailmameistrivõistlustest.

Toimetaja: ERR Sport

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