KUULA | "Võimla" küsib: kas treenerivahetus võrkpallikoondises on õige?

Juttu tuleb ka kodusest jäähokist, mäesuusatamise MK-hooaja algusest ja maadluse maailmameistrivõistlustest.

Internetikelmuses süüdistatava Kerr Kriisa advokaadid jagasid selgitusi. Mida me teada saime?

Tallinnasse plaanitava olümpianõuetele vastava ujula projekti tabas järjekordne tagasilöök. Kas ujula jääbki unistuseks?

Alar Rikbergilt võttis võrkpallikoondise peatreeneritöö üle Rainer Vassiljev. Miks ei saanud Alar Rikberg võimalust koondisega MM-ile sõita?

Teisipäeval oli Vikerraadios spordiarutelusaade "Võimla". Stuudios võtsid kohad sisse Kristjan Kalkun, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.

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