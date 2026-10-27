Sputnik sai jagu Everestist, kindel võit ka Narvale

Pavel Prokopenko viis Sputniku esimesel kolmandikul juhtima, aga Andrei Filonikil õnnestus teise perioodi lõpus arvulisest ülekaalust viigistada. Viis minutit ja 25 sekundit enne lõppu viskas Andrei Rae aga külaliste võiduvärava.

Ülejäänud kaks kohtumist olid ühepoolsemad: Narva PSK alistas kodus Tartu Välk 494 meeskonna 7:1 (3:0, 2:1, 2:0) ja Välk 494 oli ise päev hiljem üle HC Vipersist 7:2 (3:1, 3:1, 1:0).

Kõrgliigat juhib seni kõik kolm mängu võitnud Viru Sputnik, järgnevad Narva ja Everest kahe võiduga, Tartu on võitnud ühe mängu ning Vipers on kaotanud kõik kolm senipeetud kohtumist.

Alanud nädalal kohtuvad laupäeval Viru Sputnik - HC Vipers ja Narva PSK - HC Everest ning pühapäeval Tartu Välk 494 - Narva PSK.