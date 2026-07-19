Varjun ja Mätas krooniti Eesti golfimeistriteks

Meeste konkurentsis alustas otsustavat päeva liidrina Ralf Johan Kivi, kuid Mattias Varjun tegi finaalringis suurepärase tulemuse – kaheksa lööki alla par'i (62) – ning võitis oma teise Eesti löögimängu meistritiitli. Kokkuvõttes lõpetas ta turniiri tulemusega 20 lööki alla par'i (-20), edestades ühe löögiga hõbemedali võitnud Kivit (-19). Pronksmedali pälvis Kevin Christopher Jegers (-10). Varjuni 62 lööki tähistas ühtlasi uut Eesti meistrivõistluste rekordit.

"Palju head golfi oli täna ja eelnevatel päevadel. Proovisin lihtsalt oma asja teha ja mängule keskenduda," ütles Varjun pärast võitu.

Ta lisas, et ei lasknud end mõjutada sellest, et Kivi finaalringis vahepeal taas liidriks tõusis. "Minu fookus oli oma mängul. Kui mina mängin hästi ja keegi teine mängib veel paremini, siis pole midagi teha. Ma teadsin, et Ralfile sobib see rada hästi, aga sellele mõtlemine ei tule kasuks."

Naiste arvestuses läks Eesti meistri selgitamiseks vaja play-off'i, kus Iiris Mätas alistas Kristella Siku. Mõlemad lõpetasid 54 rada tulemusega 10 lööki alla par'i (-10). Pronksmedali võitis Kirke Kiige (-6).

"Ma olen väga õnnelik. Ma ei oodanud, et see nii lõppeb. Kristella oli väga tubli, me kõik mängisime sel nädalavahetusel ilusat golfi," sõnas Mätas.

Mätas tunnustas ka oma konkurente ning märkis, et pidas enne otsustavat päeva kõige ohtlikumaks rivaaliks just Kristella Sikku. "Ma tean, et Kristella mängib sel hooajal väga hästi ja arvasin, et just tema on minu suurim konkurent."

Värske Eesti meister jäi rahule ka oma esitusega, millega püstitas koos Siku tulemusega uue naiste meistrivõistluste rekordi. "Ei ole üldse paha. Lootsingi sellist tulemust," ütles Mätas.

Võidu järel tänas ta oma lähedasi, treenerit ja sõpru. "Ma tänan oma sõpru, kes mind on toetanud ja minusse uskunud, samuti oma vanemaid ja treenerit."

Pikalt tiitlivõitu tähistada Mätas siiski ei saa, sest juba esmaspäeval sõidab ta Rootsi, kus ootavad ees Euroopa meistrivõistluste individuaalvõistlused. "Minu eesmärk on jõuda 36 parema hulka," ütles ta.