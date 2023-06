Hästi alustanud Tederi turniir lõppes veerandfinaalis

Kaotus tähendas Tederile turniiri lõppkohaks jagatud viiendat positsiooni. Löögimängu osa järel sai ta 288 mängija seas teise koha ning 16 parema hulka pääsemiseks alistas eestlane Euroopa praeguse parima amatöörgolfari John Goughi kolme viimase raja abil.

Lõuna-Aafrikast pärit Lamprecht jäi küll teisel rajal korraks Tederi vastu kaotusseisu, kuid kontrollis kogu matši, saades lõpuks kirja kuus birdie't. Hiljuti aitas korvpalluri mõõtu Lamprecht oma koduülikooli Georgia Techi NCAA I divisjoni finaali, kus jäädi alla Floridale.

Poolfinaalides jätkavad Tai mängija TK Chantananuwat, kes kohtub šveitslase Ronan Kleuga ning Lamprechti vastaseks on inglane Frank Kennedy.

Viiest starti pääsenud eestlastest neli pääses ka rajamängu osasse. Vaid Mattias Varjun jäi pidama löögimängu osasse. Ralf Johan Kivi kaotus oli avaringis 4&3, Kevin Christopher Jegers kaotas vastasele teisel lisarajal ja otse teise ringi pääsenud Markus Varjun viimasel rajal. Kivi ja Jegers said lõppkohaks jagatud 65. ning Markus Varjun jagatud 33.

R&A poolt korraldatava The Amateur Championshipi näol on tegemist amatöörgolfi ühega kahest suurimast võistlusest koos U.S. Amateur Championshipiga. Sellel nädalal peetava turniiri võitja saab endale pääsme selle aasta The Openile ning ka järgmise aasta The Mastersile ja U.S. Openile.