Areenile naasnud Mägi: hea on joosta nii, et miski ei sega!

Mägi lõpetas 11 kuud kestnud võistluspausi alavõiduga, kui sai Poolas kirja aja 48,63. Teine oli sloveen Ian Gucek (49,48) ja kolmas slovakk Matej Baluch (49,56). Ühtlasi täitis ta seitsmesajandikulise varuga Budapesti MM-normi.

"On tore jälle joosta ja seda teha tervena," rääkis Mägi ERR-ile. "Selle üle on kõige parem meel. MM-norm oli miinimumeesmärk, eeldasin, et selle aja kanti peaksin ära jooksma ka siis, kui kuskil mõni väike viga sisse lipsab. Paar sellist kehvemat kohta olid ka jooksu ajal, aga vähemalt on MM-norm nüüd tehtud ja sellega pole enam muret."

"Viimastel nädalatel oli väike murekorts kogu aeg otsa ees, tagalihase konditsioon ei olnud selline, millega oleks julgenud võistlusjooksu teha. Tänaseks on jalg nii palju parem, kõik sujus ja tunne on hea," jätkas Mägi.

"Väikese irooniaga võib öelda, et kui eelmise aasta lõpus tekkis see trauma, siis alustasin ka seda hooaega traumaga, ehk alustasingi hooaega sealt, kus eelmine pooleli jäi," naeris 2014. aasta EM-hõbe. "Ei olnud midagi tõsist, tuli lihtsalt õigeid ja tarku otsuseid teha. Sellest on kahju, et hooaja alguses jäid kaks Teemantliiga etappi jooksmata. Need olid tegelikult heades tingimustes ja head jooksud. Siiski, hea on tagasi olla; hea on joosta nii, et miski ei sega."