Mülla mõtleb ka MM-ile: sinna pääsemine on võimalik, aga naudin progressi

USA-s õppiv ja treeniv Marleen Mülla on sel sisehooajal teivashüppe Eesti rekordit parandanud juba kolmel korral. 21-aastase sportlase peaeesmärgiks on teha hea tulemus suvisel U-23 vanuseklassi EM-il, enne on teda ootamas NCAA meistrivõistlused.

Jaanuari lõpus ületas Mülla kõrguse 4.43, kõigest nädal aega hiljem toimunud võistlusel sai kõigepealt jagu kõrgusest 4.47 ja püstitas seejärel praegu kehtiva Eesti rekordi 4.52.

Kuna võistlusel puudus vastav sertifikaat, ei kajastu Mülla tulemus edetabelites, aga värske Eesti tipptulemusega jagaks eestlanna Euroopa hooaja edetabelis kümnendat kohta ja oleks maailma hooaja edetabelis 21.

2021. aastal Lõuna-Dakota ülikoolis õpinguid alustanud Mülla on USA-s teinud suure arenguhüppe, aga tunneb ise, et varu on juba praegu. Eesti rekordi hüpet kommenteerideski tõdeb Mülla, et tegemist polnud kindlasti perfektse hüppega.

"Hüpe õnnestus päris hästi, sain teibasse hästi sisse. Kui läheb aga lati ületamiseks, on veel probleeme, sest mu parem jalg läheb üle vasaku jala, mis aeglustab pööret. Pööran rohkem lati kohal kui enne latti, mis pole kõige parem," selgitas Mülla Vikerraadiole. "Kui see välja jätta, oli hüpe ikkagi väga hea. Rohkem ongi kõik tehnika taga. See nädal tegime teibatrenni: alguses ei suutnud aru saada, mis ma valesti teen, sest ma ei suutnud oma õlgu taha lasta. Teadsin, et kõik peaks olema hästi, aga pidin jooksu laskma natuke lõdvemaks ja kõik toimis kohe."

Selle aasta peaeesmärk on hästi võistelda suvel noorsoo vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel. Märtsis ootavad USA üliõpilasmeistrivõistlused.

"Ma endale mingeid erilisi pingeid peale ei pane, muidugi tean, et olen praegu USA ülikooliedetabelis teisel kohal, aga võtan seda võistlust kui iga teist ja arvan, et väljakule minnes oleme kõik võrdsed. Lähen ikkagi hüppama kõige paremat tulemust," sõnas Mülla.

"Noorsooklassi võistlused on kindlasti põhieesmärk, [augustis Budapestis toimuvat täiskasvanute] MM-i ei ole mõttest täiesti maha kriipsutanud, arvan, et sinna peale saamine on täiesti võimalik. Isegi kui seda ei juhtu, ma ei tee sellest suurt asja. Rohkem naudin progressi kui numbreid," lisas teivashüppaja, kelle arvates võiks 4.60-4.65 ületamisega juba võistelda Euroopa -ja maailmatasemel.

USA-s valis Mülla algselt sporditurunduse ja meedia eriala, kuid otsustas hiljem graafilise disaini kasuks. "Ma ei muudaks midagi, praegune elutempo väga sobib. Kolmetunnised kunstiklassid rahustavad, saan ennast väljendada; ei pea ühest majast teise jooksma. Mulle see rütm väga sobib." tõdes ta.