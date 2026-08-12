Jacobsi finaaljooksu rikkus reievigastus: olin valmis end lõhki rebima

Jacobs jooksis teisipäeva õhtul poolfinaalide kiireima aja (10,08). Hilisõhtuses finaalis oli tal võimalus korrata Valeri Borzovi ja Linford Christie saavutust ning võita Euroopa meistrivõistlustel 100 meetri jooksus kolmas järjestikune kuldmedal, kuid itaallane oli sunnitud poolel maal käigu välja võtma ja lõpetas finaali seitsmendana.

Võistluse järel avaldas Jacobs kodumaa meediale, et tegi vahetult enne finaali liiga reielihasele. "Mul on väga kahju. Pärast poolfinaali oli kõik väga hästi. Viimase soojenduse ajal tundsin stardipakkudel olles reielihases väga tugevat valu. Samas kohas, mis sundis mind juunis toimunud Monte Carlo Teemantliiga etapil katkestama," rääkis ta La Gazzetta dello Spordile.

"Otsustasin ikkagi proovida joosta. Olin valmis end lõhki rebima, et finišisse jõuda, sest teadsin, et võin võita. Aga selline on sport. Mina igatahes ei anna alla," lisas sprinditäht.

Jacobs avaldas lootust osaleda meeste 4x100 m teatejooksus, mis toimub laupäeval. "Hommikul teeme vajalikud uuringud ja siis saame teada, milline võib seis olla laupäevaks. Kahjuks ei saa kontrollida seda, mis kehaga juhtub," sõnas Jacobs.

100 meetri jooksu Euroopa meistriks tuli 10,09-ga britt Romell Glave. Hõbeda võitis tema kaasmaalane Jeremiah Azu (10,16) ja pronksile jooksis end sakslane Owen Ansah (10,19).