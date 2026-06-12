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Hudson-Smithi tunnustatakse koduse EM-i eel oma tribüüniga

Kergejõustiku EM
Matthew Hudson-Smith
Matthew Hudson-Smith Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustiku EM

Suurbritannia 400 meetri jooksja Matthew Hudson-Smith saab koduse Euroopa meistrivõistluste eel erilise tunnustuse, kui Birminghami Alexander Stadiumi põhjatribüün nimetatakse tema järgi ümber.

31-aastane Hudson-Smith osales nime avalikustamise tseremoonial koos oma pere, esimese treeneri Sharon Morrise ning mitmete kohalike sporditegelastega. Wolverhamptonist pärit sprinter tunnistas, et uudis tuli talle suure üllatusena.

"See tabas mind ootamatult. Oli väga eriline hetk seda oma perega jagada," ütles Hudson-Smith. "See näitab kogu seda tööd, mida olen aastate jooksul teinud. Tribüüni nimetamine minu järgi on suurepärase karjääri krooniks, kuid tahan sellele veel saavutusi lisada."

Hudson-Smith on üks Suurbritannia viimaste aastate edukamaid kergejõustiklasi. Ta on võitnud Euroopa meistrivõistlustelt neli kuldmedalit – kaks individuaalselt 400 meetri jooksus ning kaks Suurbritannia 4x400 meetri teatejooksumeeskonna koosseisus.

2024. aasta Pariisi olümpiamängudel teenis ta 400 meetri jooksus hõbemedali. Kuldmedal jäi vaid nelja sajandiksekundi kaugusele. Tänavust välishooaega alustas Hudson-Smith Rabati Teemantliiga etapil, kus saavutas 400 meetri jooksus teise koha.

10.–16. augustini toimuvad Euroopa kergejõustiku meistrivõistlused Birminghamis. Just nende võistluste ajal hakkab Alexander Stadiumi põhjatribüün kandma ametlikult Matthew Hudson-Smithi nime.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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