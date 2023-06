Avo Keel koondise vaimsest tugevusest: suve teises pooles läheb teravamaks

Praegune peatreener Alar Rikberg kutsus kogenud Keele meestekoondisesse appi ja endine sidemängija võttis pakkumise vastu. Tegelikult oli tal plaan seda ametit proovida juba eelmisel hooajal Pärnus, ent siis segas kaarte Soome kõrgliiga naiskonna Arctic Volley pakkumine, vahendab volley.ee.

"Selles mõttes ei olnud mul ka koondisesse tuleku osas palju mõtlemist, sest olin selle otsuse oma peas juba ära teinud. Olin tegelikult juba Toomas Jasminiga sel teemal ka rääkinud, et Pärnus võiksid rollid vahetusse minna, aga siis tulid soomlased oma pakkumisega ja et ma ju naisi polnud ka kunagi treeninud, tegin selle tembu ka ära," ütles Keel.

Eesti rahvusmeeskonna juures teise rolliga harjumine pole seetõttu raskusi valmistanud, et ta oli selle enda jaoks ära mõtestanud. "Võrkpalli sees olen ma nii kaua olnud, et oskan end vastavalt häälestada. Kui tunti, et mind vaja on, siis ma püüan anda, mis mul on. Eks minu puhul on oluline, et olen lisaks ka pika mängijakarjääriga ja tunnetan seetõttu ehk teatud asju teisiti kui treener, kel seda pagasit pole. Siiani on peatreeneriga kõik arutelud olnud sellised, et ka minu arvamus kuulatakse ära, eks see on juba Alari otsus, kui palju ta sealt praktikasse võtab," ütles pikalt Soomes klubivõrkpalli mänginud Keel.

Võrkpallis mängib teatavasti suurt rolli ka mängijate psühholoogiline tugevus. Selles vallas sai Keel Soomes veedetud aastaga kõvasti targemaks, sest Rovaniemi naiskonna juures töötas terve hooaja ka psühholoog, kes suhtles mängijatega, vaatles trenne ja sai Keelega ka tihedalt kokku, et talle oma tähelepanekud edasi anda.

"Temalt sain tõesti ka vajalikke näpunäiteid, kuidas mingite mängijatega mingites olukordades käituda. Näiteks oli üks mäng liiga liidriga, kus jäime geimidega 0:2 taha. Soomes on pärast teist geimi 20-minutiline paus ja nii saab riietusruumis pikad jutud räägitud. Seal oli mul kaks põhimängijat, kellest ühe puhul oli psühholoog öelnud, et sul on kaks varianti, mis võivad tema puhul toimida. Üks neist oli nö käredam jutt, et ehk see tõmbab ta käima. Seal oli minu poolt ikkagi päris kõva "raputus" lõpuks ja oli ka pisaraid, aga tagasi platsile minnes oli tema mäng nagu öö ja päev ning lõpuks me selle kohtumise võitsime. Toimis," rääkis Keel.

Treener ütles, et praeguse koondise puhul ei saa veel vaimse tugevuse osas suuri järeldusi teha. "See periood ei ole veel nii nugade peal, panused pole nii suured. Seetõttu ei ole veel ka väga keerulisi pingeolukordi olnud. Usun, et suve teine pool toob ses osas mingi pildi, sest siis läheb kõik nii-öelda teravamaks, tulevad mingid mehed juurde, tekib tugevam konkurents ja pinged kasvavad EM-iga seoses ka kindlasti suuremaks. Siis saab näha, kuidas keegi käitub ja kes on tugevam, kes hakkab kuskilt natuke lagunema," sõnas Keel.

Eesti meeste võrkpallikoondis kohtub laupäeval Euroopa Kuldliigas Soomega, naistekoondis mängib Hõbeliigas Lätiga. Mõlemad mängud on nähtavad kanalil ETV2 ning ERR-i spordiportaalis.