TÄNA OTSE | Naiste võrkpallikoondis proovib Hõbeliigat võidukalt lõpetada

Eesti naiskond on juba Hõbeliiga A-alagrupist edasipääsu kindlustanud, võites esimesed neli mängu, kuid pidid enda viimases kohtumises samuti edasipääsu kindlustanud Austria paremust tunnistama. Ka Austria koondis on neli kohtumist võitnud, kuid Eesti edestab neid geimide suhtel. Läti on alagrupis kogunud kuus punkti, Põhja-Makedoonia on kaotanud kõik 15 geimi ja on punktita.

B-alagrupis on kuue mänguga 15 punkti kogunud Montenegro edasipääsu juba kindlustanud, samuti pääseb edasi ka Portugali koondis, kes on viie mänguga kogunud 12 punkti. Gruusia ja Fääri saared on mõlemad võitnud ühe kohtumise.

A-alagrupis kohtuvad lisaks Eestile ja Lätile laupäeval veel Austria ja Põhja-Makedoonia, B-alagrupi viimases mängus kohtuvad Gruusia ning Portugal.

Võrreldes eelmise kohtumisega on Eesti poolel üks vangerdus, kui kergelt säärele liiga teinud Kertu Laak jääb eemale ja nimekirja lisandus Salme Adeele Hollas.

Eesti koosseis Läti vastu:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Melissa Varlõgina

Diagonaalründajad: Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Merilin Paalo, Silvia Pertens, Nora Lember, Salme Adeele Hollas

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kullerkann, Eliise Hollas, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm