TÄNA OTSE | Meeste võrkpallikoondis vajab Kuldliigas Soome vastu võitu

Meeste võrkpallikoondis on sel aastal Kuldliigas võitnud kolm mängu ning kaotanud kaks. Üks kaotustest oli avakohtumine Soome vastu, kui põhjanaaber eestlased kindlalt 3:0 alistas. Alates sellest mängust on Eesti aga aina paremini mängima hakanud ning alistas Slovakkia ja Tšehhi 3:0 ning korduskohtumises Slovakkia 3:2. Tšehhi vastu pidi koondis ka 2:3 kaotusega leppima.

Eesti on C-alagrupis kogunud kaheksa punkti ning on säilitanud võimaluse laupäeval ka alagrupist edasi pääseda. Selleks on aga vaja viimases voorus Soome 3:0 või 3:1 alistada ning loota, et Tšehhi ei saa Slovakkia vastu enamat ühest geimivõidust.

Eesti koosseis Soome vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Valentin Kordas

Nurgaründajad: Karli Allik, Stefan Kaibald, Märt Tammearu

Temporündajad: Andri Aganits, Mihkel Varblane, Alex Saaremaa, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter