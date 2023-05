Vigastustest räsitud Eesti kaotas Kuldliiga avamängus kindlalt Soomele

Tartu Ülikooli spordihoones peetud mäng algas tasavägiselt, kuid Eesti jäi esimeses geimis seisult 8:8 tagaajaja rolli. Soomlaste edu püsis geimi vältel viie punkti ümber, aga lõpuks realiseerisid nad 25:17 geimivõidu.

Sarnaselt esimesele geimile pidas Eesti vastasega teise vaatuse alguses sammu, kuid Soome tegi seisult 12:12 7:0 spurdi ning võitis geimi üheksa punktiga.

Kolmandas geimis tuli Eesti koondis taas võitluslikult välja ning juhtis 13:12, misjärel sooritas Soome 5:0 spurdi ning realiseeris lõpuks 25:15 geimivõiduga Kuldliiga avamängus võidu.

Enne mängu:

Eesti ja Soome on omavahel kohtunud 66 korda, neist mängudest 34 on võitnud eestlased ja 32 soomlased. Viimati mängiti omavahel eelmise aasta juulis kontrollkohtumisi, siis said põhjanaabrid kaks 3:0 võitu.

Eesti meeskond pidas eelmisel nädalal kaks kontrollmängu Lätiga, mis mõlemad lõppesid eestlaste võiduga. Soomlased kohtusid Belgiaga ja said kirja ühe 3:2 võidu ja ühe 2:3 kaotuse.

Rahvusmeeskonna peatreener Alar Rikberg ütles kohtumise eel, et mitmete meeste vigastuste tõttu on olukord keeruline. "Selgelt on raske. Kui meil on potentsiaalselt koondisest pea kümme meest puudu, siis soomlastel kolm-neli," rääkis Rikberg. "Sõprusmängude pilt näitas, et Soomet ei tohi Lätiga samale tasemele liigitada, nad on selgelt klassi võrra parem meeskond, mida ka nende kontrollmängud Belgiaga näitasid. Piisavalt kvaliteeti on seal igas liinis."

"Need, kes meil platsile saavad, peavad hakkama ennast tõestama. Kuldliigas läheme võidu peale ja neis mängudes saab end näidata nii individuaalselt kui meeskondlikult, et ka edasiseks suveks koondise koht välja teenida. Kindlasti ei hakka ma vahetusi tegema varasema plaani järgi - nagu on viimastel aastatel Kuldliigas tehtud - vaid vastavalt vajadusele," lisas Rikberg.

Eesti koosseis mänguks Soomega:

Sidemängijad: Renet Vanker, Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Valentin Kordas, Markus Uuskari

Nurgaründajad: Karli Allik, Stefan Kaibald, Timo Ander Lõhmus

Temporündajad: Andri Aganits, Mihkel Varblane, Alex Saaremaa, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter