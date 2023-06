Ekspert võrkpallikoondistest: mina oleks väga optimistlikus meeleolus

Eesti võrkpallikoondised jätkavad laupäeval enda teekondasid Euroopa Kuld- ning Hõbeliigas. Võrkpalliekspert Rando Soome ütles, et meeste koondis on iga mänguga aina paremaks läinud ning naiste koondis võiks sihiks võtta Hõbeliiga võidu.

Eesti meeste võrkpallikoondis on sel aastal Kuldliigas võitnud kolm mängu ning kaotanud kaks. Alagrupis ollakse viiest kohtumisest neli võitnud Tšehhi järel teised, laupäeval vajatakse aga Soome vastu 3:0 või 3:1 võitu.

Rando Soome sõnul on Eesti koondis iga mänguga aina paremini mängima hakanud. "Järjest mitmekülgsemaks ja mitmekesisemaks Eesti koondise mäng läheb. Pärast seda šokk-kaotust Soomele on leitud uusi käike, mina oleks väga optimistlikus meeleolus," sõnas ekspert.

Augusti lõpus algavateks Euroopa meistrivõistlusteks ootab meeskond veel tagasi mitut vigastatud mängijat. "Jah, kui Kuldliiga saab läbi, siis kolm-neli-viis meest on tulekul. Minu silmis on diagonaalid [Oliver] Venno ja [Timo] Tammemaa selgelt platsilepääsejad. Robert Täht muuhulgas peab kõvasti vaeva nägema, et noored mehed praegu üle mängida," selgitas Soome.

Naiste võrkpallikoondis on juba kindlustanud koha Hõbeliiga finaalturniiril, kuid kaotas viimases mängus finaalturniiri korraldajale Austriale 0:3. "Austria vastu oli ilmselt raske häälestada ennast, kui tead, et sa oled alagrupi võitnud. Naiskonna selge pilt tuleb kodusel EM-il, siis näeme alles tõeliste tippmaade vastu, millised me oleme. Ega meil ülemäära kogemust nende vastu ei ole," sõnas Soome.

Ta lisas, et Hõbeliiga võitmine oleks naiskonnale suur saavutus. "Kindlasti oleks saavutus, võite on alati magus saada. Tõus Kuldliigasse oleks väga-väga suur samm edasi," ütles Soome.