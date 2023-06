Eesti rekordit parandanud Nazarov: see ei ole kindlasti mu viimane hea jooks

Reede õhtul viis 24-aastane Karl Erik Nazarov meeste 100 meetri jooksus Eesti rekordi 10,18-ni. Nazarovi enda sõnul on peamine nüüd just eile saavutatud taset stabiilselt hoida. "Ma arvan, et see aasta on oluline hoida seda stabiilset taset, kus ma täna jooksin. Kui stabiilset taset hoida ja teha sealt üks keskmine hüpe alustuseks, see ei ole kindlasti mu viimane hea jooks."

Veel paremate tulemusteni jõudmiseks oleks Nazarovil vaja kutseid veelgi kõrgetasemelistele võistlustele. "Ma pole sellel kõige kõrgemal tasemel veel stabiilselt joosta saanud. Teemantliiga näiteks. Need võistlused, kus olen praegu võistelnud, olen teistest paremini jooksnud. Olen mingi taseme saavutanud, aga saab veelgi paremini," lisas värske rekordimees.

Lähinädalatel näeb Nazarovit lisaks Euroopa mängudele juuli alguses võistlemas ka Eestis. "Nüüd tulevad võistkondlikud Euroopa mängud. Siis tuleb 2. juulil Pärnu võistlus. See on plaan, mis oleme pannud ja vaatame, mis edasi saab. Euroopa mängudel on eesmärgiks Eesti koondisele võimalikult palju punkte tuua. Egas muud, kui võidud koju tuua ja koondise jaoks hea liige olla," ütles Nazarov.

Kõrgushüppaja Elisabeth Pihela ületas reede õhtul Jõhvis kõrguse 1.87, ent alles eelmisel nädalal püstitas ta uue isikliku rekordi 1.92, mis tuli talle täieliku üllatusena.

"Mu hooaja parim oli ikkagi 1.83 ja ma olin ise ka väga üllatunud ja šokis. Siiamaani on natukene raske uskuda, et see 90 lõpuks tuli, sest see võttis päris kaua aega. Mul on nii toetavad treenerid ja kogu mu tiim on nii toetav ja hooliv ja kindlasti olen ma ka trennis midagi õigesti teinud. Oleme saanud hoojooksu aktiivsemaks ja mingite tehniliste nüanssidega tegelenud," selgitas Pihela.

Rekordtulemust ihkas ta ka reedel, ent tulemuseks jäi 1.87. "Hoojooks oli natukene ebaühtlane. Esimesed hüpped olid päris kenad ja siis viimased olin võib-olla natukene väsinud juba ja siis läks kuidagi see lõpp aeglasemaks."

Ka Pihela teeb järgmise stardi Euroopa mängudel.