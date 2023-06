Jõhvi kergejõustikuõhtul on võistlemas neli 70 meetri piiri alistanud kettaheitjat

Reedel, 16. juunil toimub Jõhvis Heino Lipu staadionil ülemaailmse kontinentaalsarja pronks korraldustasemega rahvusvaheline kergejõustikuõhtu, kus on esindatud 24 riigi sportlased. Oodata on mitmeid põnevaid vastasseise ning rekordiüritusi.

100 meetri jooksus võtab taas Marek Niidule kuuluva Eesti rekordi (10,19) sihikule Karl Erik Nazarov, kes on tänavu läbinud distantsi 10,34 sekundiga, mis on võrdne ka tema poolt mullu joostud Jõhvi staadioni rekordiga. Parima isikliku rekordiga (10,27) on Jõhvis Brasiilia sprinter Lucas Rodrigues da Silva, kes on peafavoriit ka 200 meetri jooksus, kus tema tippmark on nii hea kui 20,37 sekundit. Kiireid aegu ja kõrgeid reitingupunkte jahtiv Nazarov teeb samuti kaasa mõlemad distantsid. Stardis on ka sprinterid Sambiast ja Hollandist ning Eesti ja Läti sprinterid.

Naistest sihivad 100 meetri distantsil auhinnalisi kohti brasiillannad, Lõuna-Ameerika kontinendi rekordiomanik Rosangela Santos (10,91) ja Lorraine Martins (11,24), samuti Sambia rekordinaine Rhoda Njobvu (11,16), Läti rahvusrekordi omanik Sindija Bukša (11,29), soomlanna Lotta Kemppinen (11,33) ning Eesti esisprinter Õilme Võro (11,42), keda lahutab Ksenija Balta Eesti rekordist (11,35) vaid seitse sajandiksekundit. Njobvu (isiklik rekord 22,65), Martins (23,06) ja Bukša (23,02) on favoriidid ka poole pikemal võistlusmaal. Konkurentide tuules püüavad tippmarke ka Võro, Ann Marii Kivikas ja Marielle Kleemeier.

100 meetri tõkkejooksus on Kreete Verlinil, Diana Suumannil ja Anna Maria Millendil suurepärane võimalus kiiret aega püüda, sest samas jooksus on konkurentideks Slovakkia rekordiomanik Stanislava Škvarkova (12,90), itaallanna Giada Carmassi (13,08) ning Milica Emini (13,22), kes läheb püüdma Serbia rekordit, mis on kõigest kolm sajandiksekundit kiirem tema isiklikust tippmargist.

110 meetri tõkkejooksu eeldatavad kiiremad on Joel Bengtsson Rootsist (isiklik rekord 13,54), Job Geerds Hollandist (13,62), Illari Manninen Soomest (13,79) ja Nazar Stepanov Ukrainast (14,03).

Meeste 800 meetri jooksus on parima isikliku rekordiga kahekordne Rootsi meister Erik Martinsson (1.46,59). Tema kannul lähevad head aega jahtima Rasmus Kisel, Deniss Salmijanov, Deniss Šalkauskas, Uku Renek Kronbergs, Sten Ütsmüts, Enari Tõnström ja teised hetkel Eesti paremikku kuuluvad keskmaajooksjad.

Naiste seas on 800 meetris peapretendent esikohale sama distantsi kahekordne Euroopa meister, ukrainlanna Natalja Krol, kelle isiklik rekord on osalejatest ainsana alla kahe minuti (1.58,60). Kiire jooksja kannul on Helin Meieril, Kelly Nevolihhinil, Laura Maasikul ja teistel meie parematel suurepärane võimalus enda võimete proovilepanekuks.

Sel aastal võistleb esmakordselt kodupubliku ees Ida-Virumaa parim meeskergejõustiklane Viktor Morozov, kes teeb kaasa kolmikhüppes ning kui sealt hea emotsioonilaengu saab, siis ka kaugushüppes. Kolmikhüppes võistleb ka treener Katrin Klaubi õpilane, Rootsit esindav Eesti päritolu Gustav Tartu.

Meeste kaugushüppes teeb välishooaja avastardi Hans-Christian Hausenberg (isiklik rekord 7.96). Talle pakuvad konkurentsi Usbekistani rekordimees Anvar Anvarov (8.22), Henrik Kutberg (7.80), Algirdas Strelciunas Leedust (7.46), Tanel Visnap (7.43) ja mitmed teised. Jõhvi staadioni rekord 7.72-ga Hausenbergi nimel.

Naiste kaugus- ja kolmikhüppes on kodustaadionil võistlemas Anna Panenko ja teised Eesti paremad hüppajad. Kolmikhüppe peafavoriidiks on Olha Korsun Ukrainast (isiklik rekord 13.86) ning kaugushüppes Jamaica esindaja Tissanna Hickling (6.82).

Kõrgushüppes on Eesti edetabelijuhi Elisabeth Pihela (isiklik rekord 1.92) konkurentideks ukrainlannast maailmameistrivõistluste hõbemedalinaine Julia Levtšenko (isiklik rekord 2.02), rootslanna Bianca Salming (1.92), leedulanna Urte Baikštyte (1.91) ja mitmed teised. Jõhvi staadioni rekord (1.89) on eelmise aasta võitja Levtšenko nimel.

Naiste vasaraheites on Jõhvist sirgunud Anna Maria Orelil (isiklik rekord 69.85) vastas Aserbaidžaani rekordiomanik Hanna Skydan (75.29), Ukraina esindaja Irõna Klõmets (73.56), Kanada heitja Jillian Weir (73.12).

Meeste kuulitõukes saavad Eesti parimad eesotsas 20 meetri joont püüdva Jander Heiliga Jõhvis rammu katsuda Portugali rekordimehe Tsanko Arnaudoviga (isiklik rekord 21.56), rootslase Wictor Peterssoniga (21.15), kreeklase Anastasios Latifllariga (19.93) ja Saksamaa esindaja Xaver Hastenrathiga (19.40). Heino Lipu mälestusvõistluste rekordi (21.08) tõukas möödunud aastal Maidla mõisapargis toimunud jõuproovil poolakas Michal Haratyk.

Naistel on Jõhvis kuulitõuke favoriitideks soomlanna Senja Mäkitörmä (isiklik rekord 17.53), Grace Tennant Kanadast (17.11) ja Kätlin Piirimäe (16.80).

Võistlusõhtu peaalal ehk meeste kettaheites on kohal tervelt neli 70 meetri piiri alistanut: valitsev maailmameister ja Teemantliiga liider Kristjan Ceh Sloveeniast (isiklik ja Sloveenia rekord 71.27), Tokyo olümpiavõitja ja Rootsi rekordiomanik Daniel Stahl (71.86), Jamaica rekordimees Fedrick Dacres (70.78) ja Tokyo olümpiahõbe rootslane Simon Pettersson (70.42). Lisaks neile tulevad Jõhvi reitingupunkte jahtima EM-ilt (2014) ja MM-ilt (2015) pronksmedali võitnud Poola kettaheitja Robert Urbanek (66.93), kaheksakordne Rumeenia meister Alin Alexandru Firfirica (67.32), Saksamaa tõusev täht Henrik Janssen (66.51) ning kahekordse olümpiavõitja ja maailmameistri Virgilijus Alekna poeg Martynas Alekna (67.23).

Kas Jõhvi võistlusel näeb ka kettaheite maailmarekordiüritust, selgub juba 16. juunil. Maailmarekordi (74.08) heitis sakslane Jürgen Schult juba 37 aastat tagasi (06.06.1986). Jõhvi staadioni rekord kuulub eelmisest aastast Kristjan Cehi nimele 68 meetri ja 76 sentimeetriga. Maailmarekordi eest on korraldajad koos toetajatega välja pannud 25 000 euro suuruse preemia. Eriboonus pannakse välja ka siis, kui sünnib pikim Eestis heidetud kettakaar, milleks on hetkel 2009. aastal olümpiavõitja Gerd Kanteri poolt Kohilas heidetud 71.64. Selle tulemuse ületamine tähendaks ka maailma hooaja tippmarki.

Võistluste põhiprogramm algab kell 17 naiste vasaraheitega, millele eelnevad noorte võistlusalad. Meeste kettaheite algus on kell 19.