Rikberg: läheme iga päeva ja nädalaga paremaks

"Ma ütleks, et meie füüsiline vorm hakkab omadega õigesse kohta sättima. Tšehhi mõtles, et saab lihtsamalt. Alustas avageimis mitte kõigi põhimeestega. See tähendas meie väga selget üleolekut," lausus Eesti koondise peatreener Alar Rikberg ERR-ile.

"Loomulikult valmistab kõige rohkem heameelt teine geim, kus raskest seisust tulime välja. Mida ka varem olen öelnud - need napid geimivõidud meid arendavad ja edasi viivad. Aga mida nägin esimest korda ja mille üle on superhea meel - mingid hetked väljakul näed, kus kogu tiim naudib võrkpalli. See ei ole enam töö ja puhas võitlus, vaid näha on meeste nägudest, et puhas nauding."

Kui esimese kohtumise järel, kus Soomelt saadi null-kolm kaotust, oli Rikberg omade peale natuke kuri ja süüdistas mängijaid egoismis, siis nüüd olevat pilt teine. "Meil läheb iga päevaga paremaks. Eks ma pärast avamängu ka liiga emotsionaalselt, karmi kaotuse peal ütlesin, aga kui vaatame neid tulemusi, siis see 0:3 Soomele ei olnud sugugi õiglane resultaat," lausus ta.

"Need mehed, kes platsi peal on suhteliselt samad. Me peaks suutma ka sommidega paremini võidelda. Pahameel oligi tingitud sellest, et me ei olnud veel valmis. Läheme iga päevaga, nädalaga järjest paremaks. Loomulikult peaks minema nii järk-järgult sügiseni ja miks mitte ka järgmistel aastatel."

Ees ootab veel kaks võõrsilmängu, kõigepealt 14. juunil Slovakkiaga, seejärel 17. juunil Soomega. "Slovakkide null-kolm allajäämine Tartus oli nende tööõnnetus. Kui meie 0:3 Soomele oli meie tööõnnetus, siis see oli slovakkide tööõnnetus. Päris tore oli vaadata, kuidas ühe õhtu jooksul suudeti maha pidada viis kriisikoosolekut pärast mängu. Nad olid ikka päris šokis," meenutas Rikberg.

"Järgmine ülitasavägine mäng Soomega näitas, et slovakid ei ole lihtne võistkond või nõrgast puust. Lihtsalt põhidiagonaal haigestus, pidid mängima teise diagonaaliga, see väsis mängu jooksul ja ei jooksnud see mäng. Saab olema raske nii Slovakkia kui ka Soome vastu."

"Aga kuni Final Fouri lootus on teoreetiliselt elus, annab see teise mõõtme kõikidele mängudele," rõhutas peatreener. "Täna on ta veel elus, peame vaatama, kuidas meil järgmine mäng läheb, kuidas tšehhid ja sommid omavahel mängivad ja niimoodi vaatame mäng-mängult."