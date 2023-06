Jõhvi kergejõustikuõhtu lubab rekordiootust ja eksootikat

See on esimene ülemaailmne kontinentaalsarja pronks korraldustasemega (World Athletics Continental Tour Bronze label) rahvusvaheline kergejõustikuvõistlus Ida-Virumaal.

Kavas olevatel võistlusaladel saab näha Eesti paremaid kergejõustiklasi konkureerimas eksootiliste riikide esindajatega.

Sprindidistantsidel Eesti rekordeid püüdvatel Karl Erik Nazarovil ja Õilme Võrol tuleb rinda pista Brasiilia, Sambia, Hollandi ja Eesti naaberriikide jooksjatega. 100 meetri tõkkejooksus on Kreete Verlinil ja Diana Suumannil võimalus head tulemust saavutada kõrvuti Slovakkia, Itaalia ja Serbia tõkkesprinteritega. Naiste vasaraheites on Jõhvist sirgunud Anna Maria Orelil vastas Aserbaidžaani, Ukraina ja Soome tüdrukud. Hüppealadel on Eesti paremiku konkurentideks Jamaica, Usbekistani, Ukraina ja Leedu atleedid.

Meeste kuulitõukes saavad Eesti parimad eesotsas 20 meetri joont püüdva Jander Heiliga Jõhvis rammu katsuda Portugali rekordimehe Tsanko Arnaudovi (isiklik rekord 21.56), rootslase Wictor Peterssoni (21.15), kreeklase Frantsi-Anastasios Latifllari (19.93) ja Saksamaa esindaja Xaver Hastenrathiga (19.40).

Võistluste eeldataval peaalal, meeste kettaheites on kohal neli 70 meetri piiri alistanut: valitsev maailmameister ja Teemantliiga liider Kristjan Čeh Sloveeniast (isiklik ja Sloveenia rekord 71.27), Tokyo olümpiavõitja ja Rootsi rekordiomanik Daniel Stahl (71.86), Jamaica rekordimees Fedrick Dacres (70.78) ning Tokyo olümpiahõbe, rootslane Simon Pettersson (70.42). Lisaks neile tulevad Jõhvi reitingupunkte jahtima kaheksakordne Rumeenia meister Alin Alexandru Firfirica, Saksamaa tõusev täht Henrik Janssen ning kahekordse olümpiavõitja ja maailmameistri Virgilijus Alekna poeg Martynas Alekna.

Kas Jõhvi võistlusel näeb ka uut kettaheite maailmarekordit, selgub juba 16. juunil. Maailmarekordi (74.08) heitis sakslane Jürgen Schult 37 aastat tagasi (06.06.1986). Jõhvi staadioni rekord kuulub eelmisest aastast Kristjan Čehi nimele 68 meetri ja 76 sentimeetriga.

Jõhvi kergejõustikuõhtu kuulitõuke- ja kettaheitevõistlus viiakse läbi omaaegse Eesti parima kergejõustiklase, Euroopa parima kuulitõukaja ja mitmevõistleja Heino Lipu auks ning kevadel meie seast lahkunud Virumaa rekordimehe Ahto Paavo mälestuseks, kellel on võistlusega samal päeval, 16. juunil 75. sünniaastapäev.

Jõhvi kergejõustikuõhtu täielik stardinimekiri avaldatakse pärast eelregistreerimise tähtaja saabumist 12. juunil.