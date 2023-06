Verstappen võitis kvalifikatsiooni, Mercedesed põrkasid kokku

Vihmas alanud kvalifikatsioon möödus üsna sündmusterohkelt ja juba esimese sessiooni järel võis päeva lõppenuks kuulutada Charles Leclerc (Ferrari), kes piirdus sedapuhku 19. kohaga. Viimati ei saanud Leclerc edasi teisele sessioonile 2019. aasta kodusel Monaco GP-l.

Teisel sessioonil põrkasid aga kokku Mercedese sõitjad Lewis Hamilton ja George Russell. Hiljem sõnas Russell, et ei märganud kaheksakordset maailmameistrit ja tegemist on oli kommunikatsiooniveaga. Hamiltonil oli siiski piisavalt kiire ring all, et saada edasi viimasele sessioonile.

Contact between Russell and Hamilton during the final stages of Q2! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/JgQJmXphe5 — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Nii hästi ei läinud Sergio Perezil (Red Bull), kes tegi pirueti ja piirdus 12. kohaga.

Viimasel sessioonil näitas taas parimat aega Verstappen, kelle kõrvalt stardib pühapäeval Sainz. Teise stardirea moodustavad Norris ja Hamilton (+0,546), sest algselt neljandaks tulnud Pierre Gasly sai konkurentide takistamise eest karistada ja peab startima kümnendalt positsioonilt.