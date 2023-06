NBA ekspert finaali vastasseisu kriitikutele: nutke mulle jõgi!

Korvpalliliigas NBA sai öösel vastu reedet alguse finaalseeria, kui Denver Nuggets alistas avamängus koduväljakul Miami Heati 104:93. NBA ekspert Otto Oliver Olgo ütles ETV spordisaates, et vastasseis on omapärane ja unikaalne, kuigi osad seda ei arva.

Miami Heat lõpetas sel hooajal idakonverentsis kaheksandal tabelireal ning pidi play-off'i pääsemiseks läbima play-in turniiri, kus kaotasid esimese mängu Atlanta Hawksi vastu, kuid alistasid siis Chicago Bullsi, et lõputurniirile pääseda. Avaringis sai Heat neli-üks jagu Milwaukee Bucksist, teises ringis lülitas Miami New York Knicksi neli-kaks konkurentsist ja idakonverentsi finaalseerias loovutasid nad Boston Celticsile kolm-null edu, kuid lõpetasid seeria otsustavas kohtumises.

Denver Nuggetsi teekond on olnud märksa lihtsam: läänekonverentsis jäi meeskond esimeseks ning alistas play-off'i esimeses ringis Minnesota Timberwolvesi neli-üks, seejärel sai Nuggets neli-kaks jagu Phoenix Sunsist ning läänekonverentsi finaalseerias pühkisid nad nelja mänguga Los Angeles Lakersi konkurentsist.

"Väga tihti ei näe finaalis kaheksanda asetusega tiimi võitlemas tiitli eest, see on üldse ajaloos teine kord. Ja teine tiim, Denver Nuggets, pole üldse oma ajaloos finaali saanud ega tiitlirõõmu maitsnud. Tegelikult on see väga omapärane ja unikaalne vastasseis ja need, kes ütlevad, et ei ole kõige kuulsamad ja seksikamad tiimid nagu Lakers ja Celtics - nutke mulle jõgi!" ütles NBA ekspert Otto Oliver Olgo ETV spordisaates.

Olgo ütles, et Denveri kohalikud fännid on sattunud kentsakasse olukorda, kus mängude ülekannete eest peab käima välja nii suurt raha, et paljud ei olnud üldse teadlikud, kui hea meeskond neil sel hooajal oli.

"Linn on praeguseks hulluks läinud selle edu tõttu. Paraku pole paljud Denveri inimesed näinud Jokici ja Nuggetsi mänge, sest nende mängude vaatamise eest küsitakse nii palju raha. Paljud ei jaksa seda maksta, ei tea isegi, kuidas seda maksta. Nii ongi see, et alles nüüd saab Denver aru, et neil on tiimis niivõrd äge superstaar ja nii äge tiim," sõnas ekspert.

Nuggetsi serblasest tähtmängija Nikola Jokic on võitnud kahel korral NBA kõige väärtuslikuma mängija auhinna ning juhtis enda meeskonna ka finaalseeria avamängus võidule.

"Reklaamnägu temast kunagi kahjuks ei saa, kuigi ta mängib visuaalselt väga pilkupüüdvat korvpalli. Tal on tõesti silmad kuklas, näeb kõike platsi peal. Aga tal on paraku selline iseloom, mis meenutab Tim Duncanit - teeb oma tööd ja teeb tööd hästi," selgitas Olgo.

"Arvan, et temast võib saada väga kuulus ja meeldejääv kuju selle poolest, et mitte kunagi varem ei ole olnud keskmängijat, kes oleks niivõrd hea mängujuht ja dirigent. Arvydas Sabonis tuleb kindlasti vanematele olijatele meelde, aga Jokic on Sabonisest veel tase ülalpool," lisas ekspert.

Viimastel aastatel on NBA-s esile kerkinud käputäis rahvusvahelisi tähtmängijaid, sh Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic ning Joel Embiid. Ka viimased viis väärtuslikeima mängija auhinda on läinud rahvusvahelistele mängijatele, eelmainitud nimedest on auhind puudu vaid Doncicil.

Olgo ütles, et NBA on kindlasti rahvusvahelise haardega rahul, kuid vaja oleks üht põlvkondlikku ameeriklast. "NBA on rahul, aga oleksid veel rohkem rahul, kui oleks nende mainitud nimede kõrval üks 25-aastane USA superstaar. Kellest lõpuks saab NBA uus nägu pärast nende vanade Ameerika legendide lõpetamist, veel näeme, aga kõik eurooplased jahivad oma võimalust," sõnas Olgo.

NBA finaalseeria jätkub öösel vastu esmaspäeva Eesti aja järgi kell 03.00.