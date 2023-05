Robert Täht: saan kindlasti EM-iks valmis

Eesti meeste võrkpallikoondis pidi laupäeval Euroopa Kuldliiga avamängus põhjanaabri Soome kindlat 3:0 (25:17, 25:16, 25:15) paremust tunnistama.

Teise geimi järel rääkisid koondislased Robert Täht ja Märt Tammearu ERR-iga ning ütlesid, et Kuldliiga mängudeks tagasi kiirustamisel mõtet ei ole. "Olgem ausad, tähtsam pool on ikkagi EM-i peal, ei ole mõtet siin suve alguses täitsa sodiks end mängida," ütles Tammearu, kes võitis mai alguses Belgia meistritiitli.

Tammearu taastub vigastusest ja ütles, et väljaku äärest koondise mängule kaasa elada on keeruline. "Käia siin lihtsalt jõusaali trennides, raske on ja tahaks ikka palli mängida. Vahet pole, et pikk hooaeg on selja taga, ikka tahaks võrkpalli mängida. Päris täpselt veel ei tea, kui lühike või pikk vigastuspaus saab olema, aga tuleb pigem rahulikult võtta," sõnas nurgaründaja.

Põlveoperatsioonist taastuv Robert Täht naljatles, et tema raske vigastus hakkab teiste koondislaste probleemide kõrval kahvatuks jääma. "Mul on selge plaan paigas, on seatud ajaline eesmärk. Usun, et mina saan väga kindlasti valmis EM-iks. Juba isegi varem saan hakata hüppama ja täiskoormusega treenima," ütles Täht.

"Tahaks loota, et kõik mehed, kes kes on pidanud siin tervislike probleemidega viimasel hetkel loobuma, on ikka suve teiseks pooleks olemas," lisas Täht.

Täht on veel järgmiseks hooajaks uut koduklubi otsimas, Tammearu aga saladusloori ei kergitanud. "Midagi minu teada pole veel netis välja hõigatud, ei hakka nüüd ka ütlema," naljatles Tammearu.

Eesti meeste võrkpallikoondise järgmine Kuldliiga mäng leiab aset kolmapäeval, kui Tartu Ülikooli spordihoones võõrustatakse Slovakkiat.