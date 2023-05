Võrkpallikoondis tegi Kuldliiga mängu eel koosseisus vangerduse

Nii Eesti kui Slovakkia alustasid C-alagrupis kaotustega, eestlased tunnistasid Soome 3:0 paremust, slovakid jäid 1:3 alla Tšehhile. Eesti kohtus Slovakkiaga viimati 2021. aastal kodusel EM-il, tookord jäi 3:2 peale Eesti meeskond. Aastate jooksul on sama vastasega kohtutud mitmeid kordi, Kuldliigas viimati 2018. aastal, mil Eesti sai 3:0 ja 3:1 võidud. Lisaks on peetud mitmel korral kontrollmänge.

Peatreener Alar Rikbergi sõnul on järgmine vastane tuttav meeskond, kus on aga toimunud oluline muudatus. "Slovakkiaga on meil aastate jooksul peetud palju mänge ja praeguses tiimis on meil erinevaid seoseid, st tuttavad mängijaid, kes eestlastega samades klubides pallinud on."

"Olulisim muudatus võrreldes varasemaga on Slovakkial sidemängija näol, kus põhimeheks on tõusnud Matus Jalovecky. Suur roll on diagonaalründaja Patrik Lamanecil, nurgaründajate roll peaks väiksem olema, kui Soomega võrrelda. Tegu on korraliku Euroopa keskmiku kvaliteediga meeskonnaga. Tšehhi vastu jäid nad mingil hetkel surve alla ja tšehhid võtsid selle mängu jõuga ära," sõnas Rikberg.

"Et meil nende vastu võimalus tekiks, peame nad võrgust eemale saama. Soome mängus jäime me selgelt hätta nende kiire mänguga, Slovakkia käekiri on teistsugune. Oma asjadest rääkides, siis Soome vastu oli kehv meie realiseerimise protsent siis, kui serv hästi käes oli. Me ei suutnud oma häid olukordi edukalt lahendada, sellega peame tegelema. Vaimse poole pealt, siis eks meil on mehi, kes pole sellisel tasemel sellises rollis olnud ja me peame selle tasemega lihtsalt harjuma," lisas juhendaja, kes tegi koosseisus kaks muudatust.

Markus Uuskari ei saa kerge vigastusemure tõttu kaasa teha, uue mehena lisandus aga Martti Juhkami. Teise diagonaalina kasutab Rikberg vajaduse tekkides Timo Lõhmust.

Eesti ja Slovakkia kohtumist näeb otsepildis ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algusega kell 19.50. Pileteid saab soetada Piletitaskust.

Eesti koondise koosseis mängus Slovakkiaga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Valentin Kordas, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Karli Allik, Stefan Kaibald, Martti Juhkami

Temporündajad: Andri Aganits, Mihkel Varblane, Alex Saaremaa, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter