Võrkpalli rahvusmeeskond avas Kuldliigas võiduarve

Eesti haaras avageimis kiire 6:2 algedu, mille peale võttis Slovakkia aja maha. Väike hingetõmbepaus külalisi ei aidanud ning Eesti juhtis geimi keskpaigaks 18:8. Kuigi Slovakkia suutis kaks geimpalli päästa, vormistas Andri Aganits kolmandal võimalusel 25:17 geimivõidu.

Teises geimis haaras Eesti initsiatiivi kohe alguses ega andnud seda kordagi käest ja parimal hetkel juhtis väljakuperemees seitsme punktiga. Slovakkia jõudis geimi lõpus kolme punkti kaugusele, ent siis vormistas vahetusest sekkunud Robert Viiber 25:21 geimivõidu.

Otsustav geim kujunes kõige tasavägisemaks ja võitluslikumaks. Geim kulges punkt-punktis kuni Aganitsa kaks järjestikust blokki andsid Eestile 12:8 edu. Eesti suutis korraks kuue punktiga juhtima minna, kuid Slovakkia tuli mängu tagasi ja viigistas seisu 16:16-le. Sellega aga külaliste vastupanu piirdus ja Eesti võttis lõpuks 25:20 geimivõidu.

Eesti parimana tõi Andri Aganits 14 punkti. Karli Allik lisas 11 ja Valentin Kordas 10 punkti. Slovakkia edukaimaks osutus Jakub Ihnat 11 punktiga.

Eesti koondis peab järgmise Kuldliiga kohtumise laupäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi Tšehhiga.

Enne mängu:

Nii Eesti kui Slovakkia alustasid C-alagrupis kaotustega, eestlased tunnistasid Soome 3:0 paremust, slovakid jäid 1:3 alla Tšehhile. Eesti kohtus Slovakkiaga viimati 2021. aastal kodusel EM-il, tookord jäi 3:2 peale Eesti meeskond.

Pärast 0:3 kaotust Soomele ütles Eesti koondise peatreener Alar Rikberg, et mõned meeskonna liikmed peavad veel aru saama, mida tähendab uue peatreeneri all mängimine.

"See, millega ma nüüd tegelema pean hakkama, on see, et väga paljud ei saa aru, mida tähendab olla minu võistkonna liige. Just taktikalise plaani jälgimine, otsuste vastuvõtmine, meeskondlik mängimine, ma näen liiga palju egosid väljakul. Päris mitu meest peavad oma filosoofia ümber mõtlema, kui tahavad selles võistkonnas olla," ütles peatreener.

Eesti koondis heitleb tõsise vigastuspisikuga ning tegi Slovakkia mängu eel muudatuse, sest Markus Uuskari ei saa kerge vigastuse tõttu kaasa teha. Uue mehena lisandus Martti Juhkami, teise diagonaalina kasutab Rikberg vajaduse tekkides Timo Lõhmust.

Rikbergi sõnul on järgmine vastane tuttav meeskond, kus on aga toimunud oluline muudatus. "Slovakkiaga on meil aastate jooksul peetud palju mänge ja praeguses tiimis on meil erinevaid seoseid, st tuttavad mängijaid, kes eestlastega samades klubides pallinud on. Olulisim muudatus võrreldes varasemaga on Slovakkial sidemängija näol, kus põhimeheks on tõusnud Matus Jalovecky."

"Et meil nende vastu võimalus tekiks, peame nad võrgust eemale saama. Soome mängus jäime me selgelt hätta nende kiire mänguga, Slovakkia käekiri on teistsugune. Oma asjadest rääkides, siis Soome vastu oli kehv meie realiseerimise protsent siis, kui serv hästi käes oli. Me ei suutnud oma häid olukordi edukalt lahendada, sellega peame tegelema. Vaimse poole pealt, siis eks meil on mehi, kes pole sellisel tasemel sellises rollis olnud ja me peame selle tasemega lihtsalt harjuma," lisas juhendaja.

Eesti koondise koosseis mängus Slovakkiaga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Valentin Kordas, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Karli Allik, Stefan Kaibald, Martti Juhkami

Temporündajad: Andri Aganits, Mihkel Varblane, Alex Saaremaa, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter