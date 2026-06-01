Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

Foto: Kuvatõmmis/ETV
Eesti võrkpallikoondislane Märt Tammearu alustab sügisel kuuendat aastat välisklubis. Teist aastat järjest on mängupaigaks Jaapan.

Eesti koondise liider Märt Tammearu lõpetas hooaja Jaapani liigas, Hokkaido klubi ridades ja jätkab koos Timo Tammemaaga samas klubis ka eeloleval hooajal.

"Mul on nii hea meel, et mul tekkis võimalus seal mängida ja kogeda hoopis teistsugust keskkonda kui võib-olla Eestis või mujal Euroopas. Võrkpalli tase Jaapanis on väga-väga hea," sõnas Tammearu.

Teadmised Jaapani Liigast ei ole Eestis ülemäära suured, eestlaste sinna siirdumine võimaldab veidi silmi avada.

"Sel aastal võis väljakul korraga olla kaks välismängijat, aga järgmisest hooajast võib olla kolm. Seega tase tõuseb veelgi," märkis Tammearu. "Näiteks Jaapani teine klubi võitis klubide MM-il Poola esimest. Seega see annab ka mingi võrdlusmomendi. Kindlasti jääb Jaapani liiga tasemelt kokkuvõttes Poola ja Itaalia liigadele alla, aga ei ole nendest üldse kaugel," lisas ta.

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

