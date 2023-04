Vigastusest taastuv Täht: iga nädalaga muutun optimistlikumaks

29-aastane Täht on nüüdseks põlveoperatsioonist taastunud kaks kuud ja ütles, et iga nädalaga läheb seis aina paremaks. "Kohtusin eelmisel nädalal Madis Rahuga, kes mind opereeris, ta oli ka progressiga väga rahul," ütles koondislane.

Täht lisas, et ei julgenud taastumisprotsessi alguses seda lubada, kuid usub nüüd, et naasmine tippvormi juurde võib leida aset juba juulikuu teises pooles.

Samas vabandas ta enda naabrite ees, sest hakkab kodus palliga taastutvuma. "Päriselt läheb palli puudutamiseks 1. mail, kui liitun koondisega. Ma ei saa teha neid päris asju kaasa, lähen oma programmi järgi. Aga plaan on algusest peale ikkagi koondisega liituda," ütles koondise nurgaründaja.

Profikarjääri jooksul nii Poolas, Türgis, Itaalias kui ka Brasiilias mänginud Täht ütles, et üksinda trenni tegemine ja taastumine on kohati muserdav olnud. "Lihtne see ei ole ja harjumatu on ka. Esimest korda üle kaheksa aasta olen Eestimaal nii, et mul järgmiseks aastaks veel plaani ei ole. Võtan nii palju positiivsust selle pealt, et see põlv näitab, kui kiiresti ta progresseerub ja see annab jõudu juurde, et neid trenne teha," ütles Täht, lisades, et kevadisemad ilmad on samuti aidanud.

Nurgaründaja tõdes, et põlvetrauma jätab talle tõenäoliselt klubide jaoks märgi külge. "Klubid ilmselgelt tahavad teada, mis seisus ma olen. Minu ostmine on põrsas kotis, hüpata ma praegu ei saa ja pallimänguks võimeline ei ole. Kindlasti teeb see klubid ettevaatlikumaks, kuid see tähendab, et pean lihtsalt olema valmis natuke kauem ootama ja päris niisama minemise pärast kuhugi ei lähe," sõnas Täht.

Eesti võrkpallikoondis alustab mai lõpus Euroopa Kuldliigaga, augusti lõpus ja septembris osaleb rahvuskoondis Euroopa meistrivõistlustel Itaalias.