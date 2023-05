Eesti sai Lätist teist päeva järjest jagu

Peatreener Alar Rikberg kasutas teises kohtumises suuresti teisi mehi kui esimeses, aga Karli Allik pääses platsile mõlemal korral. "Mulje on hea. Saime kaks võitu, mis on meile enesekindluse saamiseks väga vajalikud," lausus ta ERR-ile.

"Eks need mängud natuke rabedad olid. Esimesed kontrollkohtumised ja meil oli kaks päeva enne mänge trennimängud, mis olid ka intensiivsed. Oli näha meestes väsimust ja rabedust. Nädal aega on aega lihvida ja arvan, et oleme [Kuldliigas] Soomeks valmis."

Teist suve järjest on koondiseringis Valentin Kordas, kes sedapuhku saabus välismaal. "Mul on rohkem enesekindlust ja võimu," võrdles ta. "Tahet tuli ka juurde. Tahen end rohkem näidata ja EM-il mängida."