Liis Kullerkann: kõik on hästi tahtmist täis ja töötavad korralikult

"Me saabusime üleeile, oleme teinud kaasa ühe täispika trenni, ühe jõusaali ja ühe hommikuse kergema pallipuutumise," sõnas Liis Kullerkann ERR-ile. "Väga palju pole veel olnud, aga minu jaoks on küll palju positiivseid üllatusi. Kõik on hästi tahtmist täis ja töötavad korralikult."

"Tüdrukuid on juures, mida on rõõm tõdeda," täiendas diagonaalründaja Kadi Kullerkann. "Noored mängijad on väga usinad. Äge on tulla ja näha, et kõik võtavad tõsiselt ja tahavad paremaks saada."

Võrkpalluritel on tihe aeg. Klubihooaja ja koondisesuve vahele pausi põhimõtteliselt ei jäägi. "Meie vaba aeg oli Itaaliast tulles esmaspäeva õhtust neljapäevani," sõnas Liis. "See oli põhimõtteliselt meie suvepuhkus. Keskel tuleb ka väike kahenädalane paus, aga sinna on ka igasugu tegevusi juba planeeritud."

Lätiga kohtutakse nädala pärast ka ametlikus mängus ehk Euroopa Hõbeliiga kohtumises. "Teised tüdrukud on pikalt tööd ka teinud. Neil on kokkumäng võib-olla parem kui meil. Liis pani küll päris hästi!" kiitis Kadi. "Aga natuke võtab kindlasti veel aega, päris oma leida meil kõigil. Aga ma arvan, et pilt on päris hea ja läheme kindlasti võidule hõbeliigas."

Õed Kullerkannud mängisid lõppenud hooajal koos Itaalia esiliigas Cremona Esperias. "Kui Itaaliasse läksime, siis kõik arvasid, et käimegi iga hooaeg koos kuskil mängimas, aga siiani ei olegi saanud kuskil koos mängida või elada," ütles Liis. "Koondises on meil oma toakaaslased. Me ei ole kogu aeg ninapidi koos nagu paljud võivad eeldada."

Kadi täiendas, et koondises ollakse kindlasti omavahel vähem koos. "Aga see aeg tuli kasuks - õppisime pärast lapsepõlve üksteist uuesti paremini tundma. Päris äge oli! Aga toakaaslased me koondises ei ole, saame üksteisest natuke hingata ka."