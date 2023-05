Nuggets alistas Jokici vedamisel avamängus Lakersi

Mängu esimese korvi viskas LeBron James ja see jäi ka ainsaks hetkeks, kui Lakers mängu juhtis, sest Nuggets vastas sellele 6:0 spurdiga ja edu enam käest ei antud. Poolaja võitis Nuggets 72:54 ja kolmandal veerandil juhiti vahepeal 21 punktiga. Viimasel veerandajal jõudis Lakers kolmel korral kolme punkti kaugusele, aga Nuggets suutis edu siiski hoida ja võidu võtta.

Võitjate ridades tegi Nikola Jokic kolmikduubli, tuues 34 punkti, võttes 21 lauapalli ja andes 14 korvisöötu. Jamal Murray lisas 31 ja Kentavious Caldwell-Pope 21 punkti.

Lakersi parimana tõi Anthony Davis 40 punkti ja võttis kümme lauapalli, James lisas 26 punkti, võttis 12 lauapalli ja andis üheksa resultatiivset söötu. Austin Reaves panustas 23 punkti ja kaheksa korvisööduga.

Nelja võiduni mängitava seeria teine kohtumine peetakse neljapäeval samuti Denveris.