Rikberg Lätiga mängude eel: tahaks võita, ent see pole peamine eesmärk

Sel reedel ja laupäeval võõrustab Euroopa Kuldliigaks valmistuv Eesti võrkpallikoondis Türi Konesko spordihoones Läti koondist. Peatreener Alar Rikberg ütles, et Läti alistamine oleks alati hea, aga see ei ole kontrollmängudes peamine eesmärk.

Rikberg ütles, et tema eesmärk on saada kõigist meestest mänguolukorras ülevaade ja sellest lähtuvalt koosseisus ka Kuldliigaks kärpeid teha."Minu plaan on, et kõik kaasas olevad mehed saaksid mänguaega. Pärast Läti mänge tuleb meil treeneritega maha istuda ja otsustada, kes jäävad, nii trennides kui ka neis mängudes nähtu põhjal," ütles äsja koondise peatreeneriks saanud Rikberg.

"Selge see, et need on tõsised otsused ja valik tuleb põhjalikult läbi mõelda. Loomulikult tahaks naabrit ikka võita, ent see pole peamine eesmärk," ütles Rikberg, kelle sõnul lepiti vastaste peatreeneriga kokku, et mõlemas kohtumises mängitakse kindlasti viis geimi.

Peale Poola esiliiga finaalseerias mängiva Renee Teppani on kõik suve esimeses pooles koondises olevad mehed Tartus ja treenivad. "Mõnedel on klubihooaja lõpust vigastusemured, millega me tegeleme ja seetõttu ei ole ka päris kindel, kes täpselt Läti vastu mängivad. Võib ka olla, et kasutan kedagi tavapärasest erineval positsioonil," lisas peatreener.

Reedel mängitakse Türis Lätiga kell 18.00 ja laupäeval kell 14.00, mõlemad mängud on pealtvaatajatele tasuta. Esimene Kuldliiga kodumäng toimub 27. mail kell 21.00 Tartu Ülikooli spordihoones.

Eesti meeskonna koosseis kontrollmängudeks Lätiga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Robert Viiber, Markkus Keel, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Valentin Kordas, Markus Uuskari

Nurgaründajad: Martti Juhkami, Märt Tammearu, Albert Hurt, Karli Allik, Stefan Kaibald, Timo Ander Lõhmus

Temporündajad: Andri Aganits, Mihkel Varblane, Mart Naaber, Alex Saaremaa, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter