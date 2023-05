Jõhvi kergejõustikuõhtule tulevad ka kettaheitestaarid Ceh ja Stahl

Enam kui kümneaastase pausi järel on Eesti saanud taas õiguse korraldada Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu (WA) pronks korraldustasemega (World Athletics Bronze label) staadionivõistlust. 16. juunil toimub esimest korda ülemaailmse kontinentaalsarja (World Athletics Continental Tour) raames rahvusvaheline kergejõustikuvõistlus Ida-Virumaal Jõhvis Heino Lipu staadionil.

Jõhvis toimuv kõrge kategooriaga kergejõustikuõhtu on arvatud Euroopa TOP 50 võistluse hulka, millel osalemine tähendab sportlastele kõrgemaid reitingupunkte pääsuks rahvusvahelistele tiitlivõistlustele. Sama korraldustasemega kergejõustikuvõistlused toimuvad Eesti lähiriikidest ka Soomes, Rootsis, Norras ja Taanis.

2019. aastast muutus WA ülemaailmne võistlussüsteem. Pääsu olümpiamängudele ja maailmameistrivõistlustele tagab normitäitmise kõrval kõrge koht ülemaailmses reitingutabelis. WA võistlussüsteemis jaotakse võistlused erinevateks tasemeteks, mis peavad vastama kindlatele kriteeriumitele. Lähtudes uuendatud võistlussüsteemist on Eesti kergejõustikule äärmiselt vajalik, et Eesti kergejõustikukalendris olevad võistlused kuuluksid WA võistlussüsteemi võimalikult kõrge korraldustasemega võistlusena. Mida kõrgem on võistluse tase WA ülemaailmses kvalifikatsioonis, seda rohkem on võimalik teenida reitingupunkte ka Eesti kergejõustiklastel kodustel võistlustel.

Jõhvi võistluse üheks tõmbenumbriks tõotab tulla meeste kettaheide, sest stardinimekirjas on valitsev maailmameister, Gerd Kanteri õpilane Kristjan Ceh ja Tokyo olümpial Rootsile kaksikvõidu toonud Daniel Stahl ning Simon Pettersson.

Korraldajad vihjasid, et juba praegu on välisvõistlejatel võistluse vastu suur huvi ning isegi kettaheites on kolmele nimetatud 70 meetri mehele lisa tulemas.

Jõhvi kergejõustikuõhtu stardinimekiri avaldatakse 11. juunil pärast eelregistreerimise lõppemist.