Tiidrek Nurme sihib Eesti rekordit ja Pariisi olümpiamänge

Selle aasta veebruariks oli 37-aastane Tiidrek Nurme saavutanud väga hea sportliku seisundi. Sevilla maratonil paistis Pavel Loskutovi 21 aastat vana Eesti rekordi 2:08.53 ründamine realistlik. Paraku jäi Nurme loetud päevad enne tähtsat starti palavikku. Nii tuli plaanid ringi teha. Aasta esimese maratoni läbis Nurme aprilli keskel Hollandis Enschedes, kus aeg 2:14.26 andis üheksanda koha.

"Maraton Hollandis paraku ei olnud nii kiire rajatrassiga, kui oli näiteks Sevillas. Ja samas läks ettevalmistus võib-olla natukene liiga pikale. Kindlasti olin paremas vormis enne Sevillat, kui olin enne seda (Enschede maratoni – toim.). Aga samas mul on hea meel, ma sain oma jooksu tehtud ja tuletas jälle meelde, mis tähendab maratonijooks," ütles Nurme, kelle isiklik tippmark on 2:10.02. "Ideaalis ma eeldasin ikka rohkem sellist isikliku rekordi lähedast aega, mis on sinna 2:10 lähedale. Seega, jäi natuke alla ootuste, mis ma olin endale seadnud."

Vaadates tulevikku, siis Pariisi olümpianorm on maratonis 2:08.10. Samas pääseb vähemalt suur osa Euroopa jooksjatest tiitlivõistlustele reitingusüsteemi alusel ehk päris normi tasemel aega tarvis pole. Augustis Budapestis toimuvale MM-ile teenib Nurme enda hinnangul koha umbes 90-protsendilise tõenäosusega.

"Midagi kadunud ei ole. Mul on aega olümpiakoha eest võidelda vähemalt aasta aega. Aga kui rääkida nüüd maailmameistrivõistlustest, mis toimuvad 27. augustil, siis selleks olen praegu saja parema jooksja hulgas. Nii et ma olen hetkel sellel üritusel peal ja tõenäoliselt jäängi sinna peale, sest mai lõpuks lüüakse see nimekiri ka lukku."

Järgmiste kuude plaan on tehtud teadmises, et Budapestis saab Nurme Eesti koondise särgis rajale tulla. MM on tema prioriteet. "Loodetavasti kuu lõpus jooksen Raplas kümmet kilomeetrit. Samamoodi üritan Eesti rekordit joosta – ehk siis sellised väiksed, lahedad eesmärgid olen seadnud. Aga tõsisemaks maratoni ettevalmistuseks läheb tõenäoliselt juuni teises pooles. Ja see on nüüd lahtine, kas see toimub siin Eestis või see toimub kuskil välismaal. Näiteks Ameerika Ühendriikides, kus on ka minu treener Mark Misch."

Varasematel aastatel on Nurme treeningpartneriks olnud Ibrahim Mukunga, kes aga mullu sai võistluskeelu. Nüüd on Nurmega Eestis kaasas teine Keenia mees Solomon Gachoka Kagimbi, kes võitis mai alguses ümber Viljandi järve jooksu.

"Minu jaoks see on kindlasti väga positiivse impulsiga, kui tema on siin. Sest ma ei pea üksinda treenima ja lisaks ta ei ole kindlasti nõrgem jooksja, kui mina olen. Seega, mul on selline konkurent, kellega siin nii treeningutel kui mõnel võistlusel koostööd teha."