Janika Lõiv alustas MK-sarja 23. kohaga

Vihmasajus peetud võistlusel oli mitmeid kukkumisi. Suur grupp püsis koos viimase ringini, mil esmalt ründas Alessandra Keller (Thömus Maxon) ning seejärel Laura Stigger (Specialized Factory Racing). Kuigi Keller läks lõpukurvi esimesena, siis sprintis valitsev Austria meister end finišisirgel šveitslannast siiski mööda ja teenis võidu ajaga 19 minutit ja kaks sekundit. Keller pidi leppima teise kohaga ja kolmas oli Sina Frei (Specialixed Factory Racing). Lõiv kaotas võitjale 18 sekundiga ja sai 23. tulemuse.

"Hooaja esimene XCC ja eks kõik tüdrukud on ikka väga närvilised. Lisaks oli ilm üsna kehv ja tundsin terve sõidu vältel, et keha ei soojenegi üles," ütles Lõiv. "Esimesel ringil valisin väga vale taktika ja vajusin seetõttu üsna lõppu. Edasi üritasin kohti parandada, aga rada oli selles mõttes veider ja sõit taktikaline, et iga kord, kui pundi saba peal olin, tõmmati rivi jälle pikaks ja ette poole oli keeruline liikuda. Kokkuvõttes raske sõit ja alati tahaks paremini."

Meeste seas jõudsid kolme parema hulka Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), Samuel Gaze (Alpecin-Deceuninck) ja Luca Schwarzbauer (Canyon CLLCTV).

Laupäeval on Nove Mestos kavas meesjuunioride ja kuni 23-aastaste meeste olümpiakross, kus eestlastest on stardis vastavalt Matthias Mõttus ja Joosep Mesi. Pühapäeval on kavas naiste ja meeste olümpiakross. Eestlastest on võistlemas Lõiv, Mari-Liis Mõttus, Merili Sirvel ja Kirill Tarassov.