Laas esimesest hooajast Astana ridades: suures pildis on kõik teistmoodi

Kuulsusrikka ajalooga Astana Qazaqstan Team meeskonda kuulub terava sprindijalaga Laas esimest aastat. Kolmel eelmisel hooajal pedaalis ta Bora-Hansgrohe's.

Selle aasta esimene pool Laasi jaoks liiga palju rõõmustavat siiski toonud ei ole. Äsja saabus ta mäestikus peetud laagrist kodumaale – Laasil on tiimipoolne luba, sõita mai lõpus toimuval Tour of Estonia'l Eesti koondise eest. Laasi siirdumine Astanasse sai mõttelise alguse mulluse aasta augustis. Tähtis oli Astana meeskonna juhi Aleksandr Vinokurov sõna.

"Vinokurov uuris minu kohta Jaan Kirsipuu käest ja tegi põhjalikku taustatööd, milline mees ma olen ja mida teen. Kõik algas agendist ja mina sain lõpliku kinnituse septembri keskel enne MM-i," rääkis Laas.

Astana ja Bora-Hansgrohe vahel on palju erinevusi. "Suures pildis on kõik teistmoodi. Enne olid sakslased eesotsas, aga praegu on itaallased ja venelased. Astanas on meeskonnasisene suhtumine ja tegutsemine hoopis teistsugune, aga midagi halvasti pole. Peamine muutus on trennis. See on seotud treeneriga, kuna igal treeneril on omad põhimõtted ja viisid, kuidas treenida. Klubivahetusega muutus mul ka treener. Suhtlemine on samuti teistmoodi. Näiteks Boras saime kõik varakult teada ja info oli alati PDF-failis olemas. Astanas ei juhtu asjad mitte viimasel minutil, aga ma saan oma reisikava umbes nädal enne võistlust teada. Sellise korraldusega harjumine võttis aega," märkis Laas.

Lastes silmad üle Laasi tänavustest tulemustest, peab tõdema, et midagi väga ilusat protokollidest vastu ei vaata. Jaanuaris ja veebruaris osales ta velotuuridel Austraalias ja Omaanis. Järgnesid klassikud Belgias ja Prantsusmaal.

"Ausalt öeldes hooaja esimene pool on aia taha läinud. Siin pole midagi varjata või salata. Ainukene võistlus, mis mul hästi läks, oli Omaani velotuur. Seal olin Mark Cavendish'ile sprindis abiks. Austraalias tundsin end enam-vähem hästi, aga seal jäin sprindietapil valesse kohta. Minu ees toimus suur kukkumine, mis nurjas finiši. Puhtalt sellepärast seal tulemust ei tulnud," selgitas Laas. "Pärast Omaani velotuuri jäin haigeks ja pidin kaks nädalat n-ö sundpuhkusel olema. Pärast seda hakkasin uuesti trenni tegema ja siis saadeti kohe Belgiasse võistlema. Tiimis oli kriis, kuna paljud mehed olid kas vigastatud või haiged. Mind pandi Belgias poolsunniviisiliselt starti, kuigi ma polnud vormis, aga tiimil oli mehi vaja. See oli minu vaatest kehv võistlus, aga noh, mis teha."

Nimekaim mees Laasi tänavuses meeskonnas on kahtlemata praeguseks 37-aastane britist sprinter Mark Cavendish. Mõned aastad tagasi tippseltskonnast justkui välja pudenenud mees tegi äsja Quick-Step'i meeskonnas paar väga edukat hooaega. Näiteks Prantsusmaa velotuurilt on Cavendish'il karjääri jooksul ette näidata 34 etapivõitu. Praegu sõidab ta Astana ridades kaasa Itaalia velotuuril.

"Cavendish'iga olen tegelikult väga vähe kokku puutunud. Jaanuaris tegime ühe treeningu koos ja järgmine koht, kus teda nägin, oli Omaani velotuur. Seal meil võistlus enam-vähem õnnestus, aga oleksime saanud paremini teha. Cavendish polnud tol päeval kõige paremas vormis. Korra sõitsime koos ka Belgias, seal ta oli vist kolmas, aga rohkem ma hetkeseisuga ei tea. Ta sõidab Itaalia velotuuril ja siis tal on veel Prantsusmaa velotuur tulemas," avaldas Laas.

Kas Laas teeb tänavu mõnel suurtuuril kaasa? "Tahaksin Vueltat sõita. See on realistlik, aga eks paljuski sõltub sellest, kuidas mul hooaeg läheb ja millises vormis olen. Tegelikult see on veel üks erinevus Astana ja Bora vahel. Boras oli alati kindel plaan ja polnud vahet, kas vorm oli väga hea või lihtsalt hea, sa täitsid oma plaani ja läksid võistlema. Astanas tihtipeale vahetatakse mehi rohkem. Eks see sõltub vormist ja sellest, kuidas tiimil võistlustel läheb."