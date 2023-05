Maikuu viimane nädalavahetus toob profiratturid Eestimaa teedele

Mai viimasel nädalavahetusel toimub kahepäevane meeste Tour of Estonia ning naiste ühepäevasõit Ladies Tour of Estonia.

Tour of Estonia toimub tänavu kahel päeval: 26. mail sõidavad ratturid Tallinnast Tartusse ning 27. mail saab proffe näha Tartu linnaringidel. Naiste ühepäevasõit toimub 27. mail Tartu linna ümbruses ja linnaringidel enne meeste sõitu, vahendab ejl.ee.

Võistluste direktor Indrek Kelgu sõnul on võistlus eelkõige heaks kasvulavaks eestlastele endile, kel on võimalus end Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) kalendri profiratturite sõidul tõestada. "Siin on end heast küljest näidanud ja tuule tiibadesse saanud väga paljud ratturid. Eelmisel aastal nägime lootustandvat Madis Mihkelsit Lossi tänava munakivitõusul Tallinn-Tartu etapivõitu võtmas, mis oli arvestades konkurentsi muljetavaldav. Nüüd saab mehele kaasa elada juba World Touri kalendri profisõitudel," räägib Kelk.

Samuti ei saa vähem tähtsamaks pidada Kelgu hinnangul naiste võistlust, mis paraku ei ole veel võrreldes meeste sõiduga veel nii populaarseks saanud. "Naiste sõitu korraldame alles teist aastat, kuid juba eelmisel aastal oli näha, kuivõrd tähtis sündmus see tegelikult on. Meie naisratturitel ei ole kahjuks palju võimalusi koos teiste naistega võidu sõita ja mis saaks olla parem, kui tulla poodiumile kodupubliku ees nagu seda tegi eelmisel aastal teise koha saanud Kristel Sandra Soonik," nendib Kelk.

Tour of Estonia lisainfo leiab siit ning Ladies Tour of Estonia lisainfo on siin.