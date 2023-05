Jurtšenko: Taaramäe võib sähvatada ükskõik millal

"Viimast kahte hooaega vaadates julgen öelda, et viimane nädal võib olla kõige tõenäolisem tal midagi ära teha. Ta ei peaks üldse muretsema, arvestades, kuidas ta eelmisel aastal Vueltal terve sõidu liikus," kommenteeris endine võistluskaaslane Tanel Kangert ERR-ile.

"Küll ta juba teab õigel ajal pidurit panna, kui etappide mõttes midagi olulist tulemas ei ole. Hoiab end kolm-neli päeva tagasi, et õigel päeval atrõõvis olla ja midagi ära noppida. Kolm aastat tagasi oleksin rääkinud kindlasti, et tema võimalus on esimene nädal ja siis on juba väga raske."

"Mingi ime läbi on ta suutnud head minekut nüüd ka lõpupoole näidata," jätkas Kangert. "Kui kõik läheb hästi ja mingeid õnnetusi ei juhtu, siis pigem on tema puhul pinge õhus lõpuni välja."

Spordiajakirjanik ja jalgrattasporditeemalise taskuhäälingu "Jalgrattapalavik" autor Ivar Jurtšenko nõustub Kangertiga. "Eestis annab otsida paremat eksperti kui Tanel Kangert," lausus ta. "Mulle tundub, et Rein kogenud sportlasena on end väga hästi tunnetamas. Ta võib sähvatada ükskõik millal."

"Kui ta tunneb, et tal on hea päev ja hea minek - see võib olla tema võimalus -, siis ta ei kõhkle. Võtab võimaluse, pärast kosub kolm-neli päeva, kui ei tulnud välja ja saab jälle uuesti minna. Enda tunnetamine on väga suur trump kogenud võidusõitjale. Ja eks pead loomulikult jõudma ka. Viimased aastad on näidanud, et Rein on päris heas hoos."

Taaramäe sõidab Intermarche - Circus - Wanty võistkonnas, kust suured staarid puuduvad ja keegi kokkuvõtte peale ei sõida. "Teistest meestest ei pruugi nii palju abi olla. Temasugune mees peab mägedes ise hakkama saama," ei pea Jurtšenko võistkonda ülearu oluliseks.

"Aga vaim ja valmisolek tundub küll selles tiimis väga hea olevat. Tänaselgi etapil võeti välja sprindifinišis neljas koht. Pigem see mees võinuks olla 20. kui neljas. Neil on vaim olemas, tiim toimib hästi. Nad kolm aastat tagasi said alles esimest korda suurtuurile ja selles vaates on nad väga tublid."

Giro favoriitideks peetakse belglast Remco Evenepoeli ja sloveen Primož Roglicit, kuid Jurtšenko nende nimetamisega ei piirdu. "Aga ma poogiks sinna üle sellise mehe nagu Ineosist [Tao] Geoghegan Hart, kes oli eraldistardi viimases osas, kus oli tõus, kõige kiirem mees," sõnas jalgrattaajakirjanik.

"Sel hooajal on ta ennast uuesti käima saanud. 2020 võitis Giro - okei, see oli imelik Covidi aasta ja Giro sõideti alles oktoobrikuus. Aga tundub, et selles mehes võiks olla sisu, kes kokkuvõttes natuke kaarte segab."