Taaramäe Giro alguses: võimalus etapivõidu peale sõita on alati olemas

"Ma ei pidanud Girol sõitma, aga kuna kevad on läinud päris hästi, hakkasin üks päev oma kalendrit vaatama ja Giro sobis täpselt," selgitas Taaramäe enne tänavuse Giro algust. "Ma olen suurtuuri võidusõitja, nädalastel tuuridel on võiduni väga raske jõuda, aga kõigil oma viimastel suurtuuridel olen vähemalt ühel etapil pjedestaalil olnud. Helistasin meeskonnale, et kui keegi haigeks jääb, siis mina olen valmis ja sünnipäevahommikul helistatigi, et on minek."

Alates veebruarist on Taaramäe võistelnud viiel mitmepäevasõidul, neist kolm lõpetanud 20 parema seas ja viimati, Romandia velotuuril, sai eestlane 25. koha.

"Hooaeg on olnud tugev, ma ei saa seda nimetada edukaks, sest ma ei ole otseselt täitnud ühtegi eesmärki. Oleksin tahtnud Omaani tuuril olla pjedestaalil, olin neljas; ühel World Touri sõidul esikümnes kokkuvõttes ning ühel olin 15. Tugev minek on tulnud sellest, et olen viimastel aastatel leidnud hea rütmi ja juba tean, mida teen," viitas äsja 36. sünnipäeva tähistanud tartlane kogemustepagasile.

Giro sai avapaugu laupäeval, kui Itaalia idarannikul Abruzzo maakonnas sõideti 19,6 km pikkune temposõit. Hiilgavat minekut näitas belglane Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), kes läbis distantsi ajaga 21.18 ning edestas järgmisi ligi poole minutiga, tema peamine konkurent Primož Roglic (Jumbo-Visma) kaotas lausa 43 sekundit.

Taaramäe kaotas Belgia tähele 1.40 ja oli etapi kokkuvõttes 43. Pühapäeval sõidetakse lauge etapp, järgmise nädala alguses on oodata künkliku profiiliga etappe.

"Kui nüüd rääkida eesmärkidest, siis ma olen etapivõidu peale sõitja. See võimalus on alati olemas," tõdes Taaramäe. "Sellest unistada ei tasu, et ma kokkuvõttes esikümnesse jõuan, see on liiga suur amps ja ma ei võta seda ka eesmärgiks. Hooaja lõpus sõidan võib-olla Vueltat, suve lõpus olen ma alati kuidagi rohkem valmis ja parem, võib-olla võtaks seal eesmärgiks jõuda kokkuvõttes kõrgele kohale," lisas eestlane.