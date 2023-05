Soosik Evenepoel näitas Giro avaetapil võimu, Roglic kaotas 43 sekundit

23-aastane belglane läbis tänavuse Itaalia velotuuri avaetapil ratturid Fossacesiast Ortonasse viinud 19,6-kilomeetrise temposõidu ajaga 21.18 (55,2 km/h), edestades kahekordset ajasõidu maailmameistrit Filippo Gannat (INEOS Grenadiers) 22 ja Joao Pedro Almeidat (UAE Team Emirates) 29 sekundiga.

"A demolition job on day one!"



