Rannula: libedaid seeriaid ei ole, teise poolajaga ei jäänud rahule

Eesti korvpalli meistriliigas haaras Kalev/Cramo Viimsi vastu oma poolfinaalseerias kaks-null edu ning võib edasipääsu kindlustada teisipäeval.

Seerias teistkordselt Viimsit võitnud Kalev/Cramo märksõnad olid laupäevases kohtumises tugev kaitse ja pea 50-protsendiline tabavus kolmepunktijoone tagant. Poolajapausiks 17 punktiga kaotusseisu jäänud Viimsi/Sportland laupäeval mängu korralikult sisse ei saanudki ja Kalev võitis seeria teise kohtumise tulemusega 86:62.

"Ei ole libedaid seeriaid! Esimene mäng oli väga raske, me ei saanud rünnakut jooksma. Täna saime algusest peale visked sisse, sellega võib-olla tundus, et tuli libedalt. On ikka asju, mida rääkida ja teise poolajaga rahule ei jäänud," sõnas ERR-ile Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula.

"Meid on [koos seeria avamänguga -toim] viis viimast veerandaega ikkagi korralikult paika pandud. Midagi ei ole katki, mäng läheb edasi. Tuleb võtta vaimutugevus ka juurde, praegu on vastane olnud kindlalt parem," ütles Viimsi juhendaja Valdo Lips.