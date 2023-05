Tilga uuest treenerist: pigem teeme liiga vähe, et mitte teha liiga palju

Itaalias Desenzanos toimunud võistlusest, kus Karel Tilga teenis 8482 punktiga esikoha, on möödunud nädal. Vahepealse aja on kahemeetrine mitmevõistleja veetnud koduses Pukas. Tõsisemad treeningud algavad jälle tuleval nädalal.

Tilga sai Desenzanos kokku oma karjääri paremuselt teise summa, isiklikust rekordist jäi puudu kõigest kaks punkti.

"Selles mõttes oli üllatus, et ma ei võtnud neid punkte sealt, kust ma neid tavaliselt võtan," rääkis Tilga ERR-ile. "Ketas, oda olid sellised kehvemad. Tuli rohkem raskemaid punkte võtta, selles mõttes võib-olla oli üllatus. Punktisumma iseenesest oli selline... mitte ootuspärane, aga võib-olla ei üllatanud nii palju."

25-aastase Tilga talent on vaieldamatu. Pärast Maicel Uibo hõbedast sooritust 2019. aasta Doha MM-il on just Tilga kokku pannud Eesti kümnevõistlejate kaks kõige suuremat punktisummat. Samas jälitab teda tiitlivõistlustel ebaõnn ja palju probleeme on põhjustanud vigastused. Nüüd suutis mees aga hooaja avavõistlusel püstitada kohe neli isiklikku rekordit.

Edu on toonud uus juhendaja. Alates sügisest treenib Tilga nimeka Jeff Huntooni käe all. Eelmise kümnendi keskel viis Huntoon Kanada kõrgushüppaja Derek Drouini nii maailmameistriks kui olümpiavõitjaks.

"Praegu ma olen treeneriga väga rahul. Kohe alguses, kui koostöö algas, leppisime kokku, rääkisime oma visioonist, milline trenn peaks välja nägema. Ma ütlesin talle, et ma olen viimased viis aastat liiga palju trenni teinud. Ta oli sellega nõus ja siis põhimõtteliselt me otsustasime teha pigem natuke liiga vähe, et teha mitte natuke liiga palju. Oleme ettevaatlikud, üritame terved püsida ja loodame, et hea vormi ja emotsiooni pealt tuleb see tulemus ka," sõnas Tilga.

"Kõike üritame teha kvaliteetsemalt ja mitte lihtsalt teha tühju kordusi. Eks meil neid raskeid trenne on ka, selliseid trenne, kus mul pärast on päris tükk aega paha olla. Aga pärast neid me kindlasti puhkame välja – paar päeva peale seda on rahulikum," tõdes mitmevõistleja.

Tilga on iseseisev sportlane ja harjunud ka treenerist pikalt eraldi toimetama. USA viisat tal praegu pole ja seega möödub kevad Eestis. Huntooniga hoitakse sidet distantsilt. Lihashoolduse eesmärgil võtab Tilga ette 200-kilomeetrilisi autosõite Tallinna, Risto Jamnese juurde. Trenni tuleb teha nii pealinnas kui Tartus. Kodupaiga Puka staadionil, kus kunagi möödusid kehalise kasvatuse tunnid, saab läbi viia vaid lihtsamaid harjutuskordi.

"Kruusakate, siin sprinti ja selliseid asju väga teha ei saa. Aga kui on sörgipäev või soojendusepäev; näiteks ketast saab siin heita. Neid asju ikka vahel teeb siin ka," sõnas Tilga. Götzise kümnevõistlus, kus saab püüda nii paremaid auhinnarahasid kui ka head tulemust mitmevõistluse maailmakarikasarja, toimub kolme nädala pärast.