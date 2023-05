Hurt esimesest välismaisest hooajast: jäin rahule, sain tippudega mängida

Eesti meeste võrkpallikoondis kogunes sel nädalal Tartus, et valmistuda 27. mail algavaks Euroopa Kuldliigaks. Sel hooajal esimest korda välismaal klubivõrkpalli mänginud Albert Hurt ütles ERR-ile, et jäi hooajaga Saksamaal rahule, sest sai seal piisavalt mängijana areneda.

Hurt mängis sel hooajal Saksamaa kõrgliigas Herrschingi eest, kellega jõudsid põhihooajajärgsesse play-off turniiri, kuid pidid seal esimese ringi seerias Dureni kaks-null paremust tunnistama.

Hurt ütles ERR-ile, et pärast aprilli alguses lõppenud hooaega on ta võtnud võrkpallist pausi, mille jooksul jõudis koondisega liitumise osas ootusärevus tekkida. "Oleks Eestis olnud, oleks ilmselt uue peatreeneriga koguaeg koos olnud. Nüüd on Alarit (Rikbergi - toim) rõõmsam näha, kui oleks temaga terve hooaja koos olnud," sõnas Hurt.

Ta ütles, et klubihooaeg Saksamaal läks individuaalse arengu osas hästi. "Jäin igati rahule, sain mängida tippudega. Olles ise keskmises tiimis ja proovida tippe murda, üllatada. Mõnikord õnnestus, mõnikord ei õnnestunud," kommenteeris nurgaründaja kogemust 1. Bundesligas.

Statistiliselt oli Hurt üks Herrschingi põhimängijaid. "Selle tegi sidemängija hooaja esimestes mängudes selgeks. Tõstis mulle korralikult pallid ette ja siis hakkas minema. Hooaja lõpus läks see natuke üldisemaks. Vahepeal sai meil põhidiagonaal vigastada, siis langes jälle rünnakuroll rohkem nurgaründajatele. Vigastusi oli palju, endalgi oli paar perioodi, kus pidin poolvigasena mängima," ütles Hurt.

Ta lisas, et Saksamaal mängides sai ta rohkem trennikoormust, kui oleks Eestis saanud. "Eestis sa teed trenni, sul on tööinimesed trennis, nendega peab arvestama. Sul on poolteist tundi õhtune trenn, võib-olla vahel rohkem. Välismaal, kus sul on proffe rohkem, on trennikoormus ja trenniajad on pikemad," ütles Hurt, lisades, et töötas eriti vastuvõttude kallal.

Hurt ütles, et hindab hetkel võimalusi järgmiseks klubihooajaks, sest praegu ei ole tal lepingut.

Vaata ka ETV spordisaate lugu:

Võrkpallikoondise sõprusmängud Kuldliiga eel:

19. mai kell 18.00 Türi SH Eesti – Läti

20. mai kell 14.00 Türi SH Eesti – Läti

Euroopa Kuldliiga ajakava (Eesti aeg):

27. mai Tartu Ülikooli spordihoone 21.00 Eesti – Soome

31. mai Tartu Ülikooli Spordihoone 20.00 Eesti – Slovakkia

3. juuni Zlin, Tšehhi 20.00 Tšehhi – Eesti

10. juuni Tartu Ülikooli spordihoone 19.00 Eesti – Tšehhi

14. juuni Nitra, Slovakkia 18.00 Slovakkia – Eesti

17. juuni Tampere, Soome 20.00 Soome – Eesti

24.-25. juuni Final Four, Horvaatia