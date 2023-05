Rikberg: selle pundiga võiks midagi suurt korda saata

Nagu ikka, ei saa meeste võrkpallikoondise treenerid ettevalmistuse algfaasis kõigi kutsutute kohalolekuga arvestada. Paljudel meestel hooaeg alles käib või on värskelt lõppenud. Individuaalse kava järgi harjutab vigastusest taastuv Robert Täht.

Peatreenerina esimesi koondise treeninguid juhtiv Alar Rikberg tõdeb, et tõsisem töö algabki kolmandal nädalal. Koondisesuvi koosneb Kuldliigast ja Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist.

"Me oleme jõudnud praegu sellisesse faasi, et meil on väga palju mängijaid välisklubides. Meil on väga vähe mängijaid täiesti tippklubides," lausus ta ERR-ile.

"Vahepeal oli see olukord parem, küll aga need, kes meil on, on olnud möödunud hooajal päris edukad. Ehk meil on tulnud hulgaliselt medaleid Euroopa sellistest keskmistest liigadest ja keskmise tasemega klubides mängivate mängijate poolt."

"Ja meil on väga palju ka noori mängijaid, kes on teinud oma, ma ütleks, karjääri parimad hooajad," kiitis peatreener. "See annab mulle küll positiivse eeltunde, et selle pundiga võiks midagi suurt korda saata."

Huvi on pakkunud Rikbergi koondise abitreenerite valik. Audenteses töötava Lauris Iecelnieksi kõrval täidab seda rolli vana võrkpallihunt Avo Keel. Praegu 60-aastane Keel juhendas meeste koondist eduka kümnendi vältel, kui kahel korral jõuti EM-finaalturniirile.

Viimatistel Euroopa meistrivõistlustel oli Keel Läti koondise pealik ja suutis Tallinnas peetud alagrupimängus alistada Eesti. "Eks see minu ülesanne hakkab olema - oma mõtteid ja ideid rääkida. Palju siis pealik vastu võtab nendest, see on tema otsustada," sõnas Keel.

"Juba eile ühe jõudsin teha: treeningu lõpus ütlesin, et teeme nüüd niimoodi! Ehk peatreener mingeid tehnilisi elemente ette ei näita. Seda ei ole vaja."

Esimesed kontrollkohtumised peab Eesti meeskond 19. ja 20. mail.