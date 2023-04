Selgusid meeste võrkpallikoondise kandidaadid Kuldliigaks

Koondis koguneb mai alguses Tartus, Kuldliiga alagrupiturniiri esimesed mängud peetakse 27. mail. Suve teises pooles algab ettevalmistus Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks.

Eesti koondis kuulub Kuldliigas C-alagruppi koos Soome, Tšehhi ja Slovakkiaga. Alagrupis mängitakse iga vastasega kodus-võõrsil süsteemis, iga alagrupi võitja tagab lisaks korraldajale koha finaalturniiril. Kui korraldaja on alagrupi võitjate seas, pääseb finaalturniirile kõigi alagruppide peale parim teise koha saanud meeskond. 24.-25. juunil toimuvat finaalturniiri korraldab Horvaatia.

Hiljuti uueks peatreeneriks valitud Alar Rikberg tunneb heameelt, et ka kogenumad mehed on valmis koondisega liituma. Kuldliigas tahab ta mängida tulemuse peale ja ei plaani koosseisu pidevalt muutma hakata.

"Kõik mängijad, kellele ma koondisega liitumiseks kutse saatsin, olid nõus tulema. Vaid kolm kogenumat meest saavad eri põhjustel suve esimese poole vabaks, nemad liituvad 17. juulil, mil alustame Tallinnas ettevalmistust EM-finaalturniiriks. Lisaks on kokkulepe meestega, kes on valmis aitama juhul, kui tekib vajadus ehk igale positsioonile on lisaks varulistis mängijad, kes hoiavad end vormis," selgitab Rikberg.

"Esmased arutelud abitreener Avo Keelega toimusid mitu nädalat tagasi ja suures osas nimekirja muudatusi ei tulnud. Nii nagu me omavahel arutades selle nimekirja kokku panime, selliseks see ka jäi. Mul on väga suur rõõm, et ka paljud kogenumad ja vanemad koondislased on valmis juba 1. maist meiega liituma ja et nii suur osa koondisest teeb üheskoos läbi suve tööd."

Osade mängijate hooaeg kestab pikemalt ja nii jõuavad nemad koondise juurde alles mai keskel või ka lõpus. "Mitmete tähtsas rollis olevate mängijate – nagu näiteks Renee Teppani – liitumine toimub jooksvalt ja vastavalt sellele muutub ka koosseis. Kuldliiga alguseks peaks nimekiri jääma 16-17 mängija juurde. Plaan ei ole hakata seal koosseisuga tugevalt roteeruma, tahan alagrupis endast tugevamate vastaste vastu minna igas kohtumises võidu peale mängima, mitte vaid osalema ja katsetama. Et me läheks ja mõtleks, et me oleme selleks võimelised ja küll siis tuleb ka tulemus," usub juhendaja.

Mängijate valikul lähtusid treenerid põhimõttest, et koondises on mängijad, kes on 100% võrkpallile pühendunud ehk professionaalsed võrkpallurid, kes saavad kaks korda päevas treenida. "See välistas ka poolamatööride kutsumise koondisse," selgitas Rikberg, miks pole nimekirjas näiteks kontoritööle läinud Kristo Kollot, kes varasemalt suurt rolli kandnud.

Kollo sõnas, et pole võrkpallist lõplikult loobunud, ent hetkel paneb end mujal proovile. "Koondiseust lõplikult kinni pole löönud ega võrkpalliga lõpparvet teinud, aga otsustasin hetkel proovida uut väljakutset ja seetõttu tuli koondisest loobuda. Eks tulevik näitab, millises mahus ma võrkpalliga edaspidi tegelen. Raske südamega sai see otsus vastu võetud, aga ei saanud sellisest pakkumisest loobuda – tuli end proovile panna," ütles nurgaründaja.

Koondise kandidaadid

Sidemängijad: Rener Vanker, Robert Viiber, Markkus Keel, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Tammemaa, Valentin Kordas, Oliver Vennno (liitub suve teises pooles)

Nurgaründajad: Martti Juhkami, Märt Tammearu, Albert Hurt, Karli Allik, Stefan Kaibald, Timo Ander Lõhmus

Temporündajad: Andri Aganits, Mihkel Varblane, Mart Naaber, Alex Saaremaa, Marx Aru, Ardo Kreek (liitub suve teises pooles), Henri Treial (liitub suve teises pooles)

Liberod: Silver Maar ja Johan Vahter

Lisaks on kandidaatide seas individuaalse kava järgi harjutav ja põlveoperatsioonist taastuv Robert Täht.

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel ja Lauris Iecelnieks, füsioterapeudid Toms Zvonkovs, Mark Leinfeld (suve teises pooles) ja Gardo Maruste (suve esimeses pooles). ÜKE-treener Ott-Erik Kalmus, mänedžer Robin Ristmäe, statistik/mänedžer Märt Pajusalu.

Sõprusmängud Kuldliiga eel:

19. mai kell 18.00 Türi SH Eesti – Läti

20. mai kell 14.00 Türi SH Eesti – Läti

Euroopa Kuldliiga ajakava (Eesti aeg):

27. mai Tartu Ülikooli spordihoone 21.00 Eesti – Soome

31. mai Tartu Ülikooli Spordihoone 20.00 Eesti – Slovakkia

3. juuni Zlin, Tšehhi 20.00 Tšehhi – Eesti

10. juuni Tartu Ülikooli spordihoone 19.00 Eesti – Tšehhi

14. juuni Nitra, Slovakkia 18.00 Slovakkia – Eesti

17. juuni Tampere, Soome 20.00 Soome – Eesti

24.-25. juuni Final Four, Horvaatia