Üllatuskaotuse saanud MM-finalist: amatöörid ei tohiks proffidega võistelda

Kevadel MM-finaalis Mark Selbyle kaotanud Murphy läks tänavuse UK Championshipi avaringis vastamisi 19-aastase Hiina amatööri Si Jiahuiga ning võitis 1:5 kaotusseisu jäädes neli partiid järjest, enne kui kaotas siiski otsustavas partiis ja kogu kohtumise 5:6.

"Kõlan nagu kibestunud vanamees, aga see nooruk ei tohiks siin mängida," ütles Murphy pärast kaotust BBC-le. "See ei ole aus, see ei ole õiglane. See on äärmiselt ülekohtune, et kaotasin kellelegi, kes ei peaks praegu isegi hoones viibima."

"Ma ei tea, miks meie spordiala lubab amatööridel lüüa kaasa profiturniiridel. Me teenime sellega elatist. Oleme vabakutselised indiviidid, mitte lepingulised sportlased. Me ei mängi ühegi tiimi eest," jätkas karjääri jooksul ligi viis miljonit eurot auhinnaraha teeninud Murphy ootamatut tiraadi.

"Ta mängis nagu mees, kellel pole siin maailmas muresid: sest tal polegi siin maailmas muresid. See ei ole aus, ei ole õiglane. Ma ei kritiseeri teda inimesena, ta vääris oma võitu. Aga amatöörid ei tohiks profiturniiridel osaleda ja see on kõik. Nii panen ma toidu lauale. Pärast seda, kui alustasin 15-aastaselt profikarjääri, olen välja teeninud õiguse end nimetada snuukriprofiks. Tema pole seda teinud ja ei peaks laua ääres olema," ütles 39-aastane inglane.