Mark Selby võitis pikalt pausil olnud Hiina turniiri

Snuukrihooaja teise reitinguturniiri ehk Hiina lahtised võitis karjääri jooksul neljandat korda inglane Mark Selby, kes alistas finaalis Tai esindaja Noppon Saengkhami 10:6.

Selby tegi kolmandas partiis suurepärase 138-punktise seeria, aga jäi finaalis sellegipoolest 2:4 kaotusseisu. Esimese sessiooni kaks viimast partiid kuulusid siiski talle ja see tähendas vaheajale minekut seisult 4:4. Teisel sessioonil alustas Selby nelja võiduga järjest ja see pani aluse ka matši üldvõidule.

Karjääri 26. reitinguturniiri võit kergitab ta ühtlasi maailma edetabelis üheksandalt kohalt viiendaks. Turniiri jooksul teiste seas nii Judd Trumpi, Ronnie O'Sullivani kui ka Shaun Murphy alistanud Saengkham tõuseb 27. positsioonile.

Esimest korda viimase 20 aasta jooksul kiid vahetanud Selby jaoks oli triumf Hiina lahtistel juba neljas. Varasemalt võitis ta turniiri ka 2015., 2017. ja 2018. aastal. Seejuures oli tänavuse turniiri näol tegemist alles esimesega pärast koroonapandeemia puhkemist.

Äsja alanud snuukrihooajal on peetud kolm profiturniiri. Championship League'i võitjaks krooniti juuli keskel inglane David Gilbert ja reitinguarvestusse mitte kuuluval Shanghai Mastersil sai esikoha Trump.

Hiinas peetakse nüüd kolmas turniir järjest, sest 23. augustil saab alguse Wuhan Open.