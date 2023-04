Musting napilt tulnud võidust: nüüd on oluline energiavarud taastada

Turniiri võõrustav Serviti oli Vilniuse Šviesa vastu valdava osa mänguajast suhteliselt kindlas eduseisus. Lõpp läks aga närviliseks. Kui teise poolaja keskel juhiti 30:22, siis viimase veerand tunniga suutis vastane visata 13 väravat. Väga palju õnnestus leedulastel ära kasutada oma joonemängijaid. Pool minutit enne normaalaja lõppu alustas Šviesa rünnakut 35:36 kaotusseisus. Eesti klubi õnneks läks viimane vise mööda.

"Joonega jäime hätta," tõdes Põlva ääremängija Jürgen Rooba. "Nad tõid seitsmenda mängija sisse. Sellega saime esimene poolaeg väga hästi hakkama ja saime ise kergeid väravaid, aga teine poolaeg oli see kindlasti suurim murekoht."

"Kaitse, mida me mängisime kuus seitsme vastu, kulutas need mehed nii ära, et päris rünnakuks enam ei jäänudki ruumi," sõnas Serviti treener Kalmer Musting. "Mida rohkem lõpu poole läks, seda rohkem hakkas energia otsa saama. Kõige olulisem on praegu energiavarud taastada."

Serviti jaoks oli väga halb uudis Carl-Eric Uibo hüppeliigesevigastus, mis jätab ta pühapäevasest finaalist eemale.

Balti liigas tiitlit kaitsev Viljandi tegi Läti meistri Dobele vastu suurepärase soorituse just kaitses. Füüsiliseks kujunenud kohtumises, kus vastasel istus avapoolajal karistuspingil korraks ka kolm mängijat samaaegselt, hoidis Viljandi Dobele esimese 45 minuti jooksul kokku kõigest 12 värava peal.

Mikk Variku tabamuse järel oli Viljandi eduseis 17:10, aga selleski mängus näitasid Baltikumi naabrid südikust. Viljandit aitas väravavaht Rasmus Ots, viimastel minutitel viskas paar olulist väravat Hendrik Koks. Viljandi võitis 23:22.

"Teise poolaja keskel jäime natuke rünnakuga hätta. Sellega nad said lihtsaid väravaid. Tõesti, kaitse oli täna see, mis meile võidu tõi ja suutsime lõpuks õnneks 60 minutit ära kesta," rääkis Hendrik Koks.

"Meie kasuks siin ei räägi väga palju. Meil on neljapäevane mäng all, Serviti mängis kolmapäeval. Nemad mängisid kaks ja pool tundi enne meid. Me saame nüüd hiljem puhkama jälle. Noh, saab näha, palju meil homseks seda jõudu jääb," mõtiskles Viljandi peatreener Marko Koks.