Kaks Eesti klubi hakkavad Põlvas käsipalli Balti liiga tiitlit püüdma

Eesti klubikäsipalli esindavad mullused Balti liiga finalistid Viljandi ja Põlva Serviti. Omavahel poolfinaalis vastamisi ei minda – Viljandi mängib Läti meistri Dobele Tenaxiga ja Põlva Serviti Leedu klubiga Vilniuse Šviesa.

Mullu Balti liigas hõbeda teeninud Serviti peatreener Kalmer Musting on rahul, et tema kodulinn turniiri võõrustada saab. "Oleme väga rahul ja uhked, et saame Balti liiga finaalturniiri korraldada," lausus ta ERR-ile. "Sellepärast ka, et viimasest võõrustamisest on möödas viis aastat. 2018 oli viimati. See on parajalt pikk aeg. Samas oleme kogu aeg püsinud esikolmikus."

Serviti meeskond on löögihoos ja Musting saab kõigi mängijate panusega arvestada. Eesti karikavõistlused Põlva jaoks ebaõnnestusid, kui poolfinaalis jäädi alla Tapale ja lepiti vaid pronksiga. Nüüd on võimalus ennast tõestada. "Balti liiga on ikkagi rahvusvaheline sari, siin tõestamis- ja rehabiliteerimissoov on suur," ütles Musting.

"Kuidas see välja kukub - väga palju sõltub sellest, mis seisus on vastased. Kui keegi on üliheas seisus, siis saab kindlasti keeruline olema. Ise annan enne turniiri, et võimalused on kõigil neljal võistkonnal. Siia on kvalifitseerunud selle hooaja neli tugevamat."

Šviesa ei tohiks olla ebamugav vastane. Varem on Serviti neid võitnud. "Tundes leedukaid, nende moraali, siis nad on ju ülikõvad võitlejad võrreldes eestlastega. See võistkond on väga hästi komplekteeritud. Võib-olla erinevused ongi stiilis. Kui me mängime meeskondlikumalt, siis nemad rohkem individuaalselt. Hästi palju on individuaalseid läbimurdeid," lausus Musting.

"Muidugi see kõik eeldab seda, et tuleb väga füüsiline, kontaktne ja raske mäng. Nad on olnud meile mitteebamugavad. Ma ei hakka ütlema, et mugavad, aga mitteebamugavad selles suhtes, et nad on meile sobinud, aga ma ei saa mitte midagi öelda selles suhtes, et on üks mäng - kuidas pead puhtad on? Ma muidugi enda poolt annan kõik, et meil ei tekiks mingeid krampe ja ülemõtlemisi. Proovin kõik oma oskused mängu panna."

Tiitlikaitsja rollis on Viljandi käsipalliklubi. Alagrupp õnnestus Viljandil Balti liigas läbida väga kindlalt, aga veerandfinaal Tapa vastu kujunes äärmiselt pingeliseks. Lõpuks otsustasid edasipääseja karistusvisked, kus Viljandi osutus edukamaks.

Nüüd minnakse poolfinaalis vastamisi Dobelega. Meeskonna koosseisus puudujaid pole. Graafik aga lihtne ei näi – Viljandil tuleb koos neljapäevase Eesti meistrivõistluste kohtumisega mängida nelja päeva jooksul kolme vastasega.

"Oleme proovinud hooaja kolmeks jagada: Eesti karikavõistlused, Balti liiga finaalid ja Eesti meistrivõistluste finaalid. Eesmärk on olla sel nädalavahetusel heas vormis," sõnas peatreener Marko Koks.

"Väga palju segavaid faktoreid ei ole olnud. Natuke segas eilne mäng. Saime natuke vähem puhata kui teised, kes kolmapäeval mängisid. Ma ei olegi vaadanud meie vastaseid - kuidas nemad on mänginud. Aga samas arvan, et see mäng siia ette oli ka väga okei."

Sel hooajal pole Dobele meeskonnaga vastamisi mindud. "Kui vaatan eelmist ja seda hooaega, siis suures pildis on mängijate valik sarnane. Neil on liitunud suurte kogemustega koondise väravavaht ja ka nooremaid mängijaid, aga tuumik on juba aastaid säilinud."

"Mis tähendab, et nad on üsna palju kokku mänginud. Mängivad suhteliselt lühikese koosseisuga, kasutavad kaheksat-üheksat mängijat. Võib-olla on see meie pluss. Saab näha. Aga ega väga suuri muutusi võrreldes eelmise aastaga ei ole näha."

Tiitlikaitsjana on Viljandi eesmärk alati esikoha peale mängida. "Seda kindlasti, eelmise aasta kogemus on olemas. Kõik on saanud natuke vanemaks, kogenumaks ja targemaks. Ma kindlasti ei paneks meid favoriitideks, aga usun, et meil on omad võimalused," vastas Koks.

"Kui vaatan kõik võistkondi, kes [finaalturniirile] saanud on, siis mina isiklikult ei julgeks kellegi peale raha panna. Väga võrdsed võistkonnad. Kuna mängitakse ühest mängust sõltuvalt, siis loeb, kel on parem päev, rohkem õnne, kuidas mentaalselt ja füüsiliselt käivitud. Kõik on oma käekirjaga võistkonnad. Ma ei ütleks, et Serviti on ainult sellepärast favoriit, et mängib kodus. Ma usun, et kõigil on võimalused."