Eesti meistrivõistluste finaalseeria viis vennad vastamisi

Meeste võrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalseerias on tänavu vastamisi vendadest sidemängijad Martti ja Markkus Keel. Avo Keele poegadest on nii 31-aastane Martti kui 27-aastane Markkus koondisesse kuulunud ühel EM-finaalturniiril.

Martti, räägime sinu rollist meeskonnas, sest sa ei ole praegu põhisidemängija Selver/TalTechis. Aga ometigi, iga mees võistkonnas on ju tähtis. Mis rolli sina selles meeskonnas praegu kannad?

Ma ise tulin nurgaründajaks, aga ei ole võimalust antud. Okei, nali naljaks. Eks mul on treeningul abistav roll. Võib-olla siin mängude ajal natuke nõuga toeks olla. Eks mul, jah, see vorm on nagu on ja meil on väga hea esimene sidemängija.

Kui palju trenne sina nädalas teed? See on huvitav võrdlus kindlasti vennaga.

Mul sõltub nädalast. Ma arvan, et selline kolm tükki saan ikkagi täis. Vahepeal saan kaks, vahepeal neli, aga keskmiselt kolm nädalas.

Markkus, kuidas siis need mehed treenivad, kes on veel ikkagi täie võimsusega võrkpallurid?

Arvan, et korda kolm saame miinimum täis. Üheksa trenni ikka tuleb kindlasti nädala peale ja ka mängud.

Sinu roll meeskonnas on teistsugune. Teil on kaks head sidemängijat, kuidas on niimoodi sidemängija rollis olla, kui treener väga palju kasutab seda, et ta vahetab mehi omavahel?

Lihtsalt harjumise asi. See on meil läbi hooaja käinud nii ja vahepeal toimib meil hästi, vahepeal nii hästi ei toimi. Eks treeneril endal ka siis, peab ära tunnetama need hetked, et millal seda teha ja millal mitte.

***

Selver/TalTech on nelja võiduni peetavat finaalseeriat juhtimas mängudega 3:0, viimati saadi Tartust jagu 3:2, esimene mäng võideti 3:0 ja teine 3:1. Eesti meister võib selguda kolmapäeval, 5. aprillil, kui Selver/TalTech suudab Tartu Bigbankist neljandat korda jagu saada.