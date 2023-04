Böckler kiitis Tartu publikut: ei uskunud lõpuni, kui valjuks siin läks

Tartu ja Ventspils alustasid kohtumist teadmisega, et võitja pääseb Eesti-Läti liigas nelja meeskonna finaalturniirile. Paari esimeses kohtumises oli Ventspils peale jäänud kümne punktiga, teise oli Tartu võõrsil võitnud üheksaga.

Ehkki lõpuks alistasid tartlased Ventspilsi otsustavas kohtumises 23 punktiga, oli asi naljast kaugel.

Avaminutid sujusid kodumeeskonna jaoks tõesti hästi – Tartu tabas mitu kaugviset ja läks ette 10:2. Kaitses pakuti suuremat agressiivsust, vahe paisus 15 punktile. Poolaja lõpp muutus rabedamaks ja tekkis isegi kahetsus, et pausile läks Tartu ainult üheksapunktilises eduseisus.

"Esimese veerandajaga saime emotsiooni käima ja eriti kui veel nii palju rahvast on. Ma pole seda saali nii täis näinud," tõdes Tartu tagamängija Leemet Böckler ERR-ile. "Kogu see meie kuues mees väljakul – fännklubi ja kõik – esimesest veerandist saime juba emotsiooni käima ja lõpuni ei uskunud ära, et kui valjuks siin tegelikult läks."

Ventspilsi visketabavus oli esimesel poolajal masendavalt kehv. Võis arvata, et see hakkab paranema. Kriitilised hetked saabusid, kui seitse minutit enne lõppu vähenes vahe viiele punktile. Kohe tõmbas aga Märt Rosenthali kolmene emotsiooni käima ja siis leidis Jitaurious Gordon mitme ilusa lahendusega korvi alt Tomaš Pavelka. Tartu sai hoo sisse ja tegi mängu lõpus 27:9 spurdi.

Ventspilsi visked ei kukkunud. Nende üldine visketabavus oli 28%, kolmeseid tabati 33-st vaid kolm. Tartu tabas 17 kaugviskest kaheksa. Pavelka ja Gordon tõid 23, Böckler 15 punkti.

"Pärast esimest kaotatud mängu oli eesmärk asju kaitses parandada, anda palliga mängijale rohkem survet. Täna tegime me seda tegelikult väga hästi," tunnistas Tartu peatreener Nikolajs Mazurs. "Isegi, kui tegime ise 19 pallikaotust, kontrollisime ikkagi mängu. Mehed näitasid, et play-off'is peavad kõik

aru saama - kõigepealt tegeleme kaitsemänguga. Selle järel tulevad kõik muud asjad, mida treener soovib."

"Ta on korduvalt seda öelnud, et kui me tegelikult teda kogu aeg kuulaksime, siis me võidaksime. Ta on veidi selline taktikaline geenius. Kui me suudame ta sõnast kinni võtta ja jääme selle juurde, siis ma arvan, et me suudame kõigiga mängida," lisas Böckler.